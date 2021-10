Abstimmung über Sondierungspapier Warten auf grünes Licht Stand: 17.10.2021 12:05 Uhr

Kurz vor der Entscheidung von Grünen und FDP über Koalitionsverhandlungen deuten die Politiker die Ergebnisse der Sondierungen noch einmal in ihrem Sinne. Gleichzeitig zieht schon die erste Personaldebatte auf.

Die Sondierungen sind vorbei, nun steht der nächste Schritt für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an. Am Nachmittag wollen sich die Grünen auf einem kleinen Parteitag mit der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen befassen. Nach Angaben der Pressestelle sind bei dem Länderrat 99 Delegierte stimmberechtigt. Wie viele Delegierte dann tatsächlich an der Abstimmung teilnehmen werden, wird im Laufe des Tages bekanntgegeben.

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin verteidigte den Verzicht auf manche Positionen im Sondierungspapier in der "Bild am Sonntag": "Der Weg für die FDP in die Ampel-Koalition ist ein weiterer als für uns", sagte er. "Die Delegierten wissen, dass es keine Steuersenkungen für Besserverdienende gibt, aber einen Mindestlohn für 10 Millionen Menschen und eine Kindergrundsicherung. Da haben sich Grüne durchgesetzt. Auf der anderen Seite gibt es keine stärkere Belastung der Topverdiener. Da hat sich die FDP durchgesetzt. Das ist, was es ist - ein ordentlicher Kompromiss", so Trittin.

Lindner: Mindestlohn-Erhöhung "einmalige Ausnahme"

FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei morgen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden will, sagte der Zeitung dagegen: "Im Sondierungspapier sind viele Anliegen der FDP enthalten." Es habe selten eine größere Chance gegeben, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. "Diese Chance wollen wir nicht verstreichen lassen." Die geplante Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro, die ein Kernanliegen der SPD ist, verteidigte Lindner als "einmalige Ausnahme".

Das am Freitag vorgestellte Papier enthalte FDP-Anliegen "von soliden Finanzen über Investitionen in saubere Technologien und Digitalisierung, bessere Bildung und neue Aufstiegschancen bis zur gesellschaftlichen Liberalität", sagte Lindner weiter. Er hob zudem hervor, dass die Gespräche "professionell, diskret und fair" gewesen seien.

SPD diskutiert über Mitgliederentscheid

Die SPD hatte bereits am Freitag einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt und diskutiert nun die Frage, inwieweit die Basis in die Entscheidung über einen Koalitionsvertrag eingebunden werden soll. Der Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach sich gegen einen Mitgliederentscheid aus. "Es muss eine angemessene Beteiligung der Mitglieder geben, zum Beispiel online. Zeitaufwand und Kosten einer klassischen Mitgliederbefragung wären angesichts der überwältigenden Zustimmung in der SPD allerdings kaum zu vertreten", sagte er der "Bild am Sonntag".

Walter-Borjans hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl eine Mitgliederbefragung als eine Option bezeichnet. Die Forderung danach wurde vor allem von Vertretern der SPD-Linken erhoben, etwa von Parteivize Kevin Kühnert.

Wer bekommt das Finanzministerium?

Erste Unstimmigkeiten könnten bald bei Personalfragen auftreten. Führende FDP-Politiker haben sich am Wochenende für ihren Parteichef Lindner als Bundesfinanzminister einer Ampel-Koalition ausgesprochen. So machte etwa der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki deutlich, dass er Lindner für den idealen Kandidaten halte.

Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz hingegen warb für Grünen-Parteichef Robert Habeck als Bundesfinanzminister. Er könne sich niemand besseren in diesem Amt vorstellen, schrieb Bayaz bei Twitter. Über die Ressortverteilung soll in den Koalitionsverhandlungen erst zum Schluss gesprochen werden.