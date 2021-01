Der Auftakt der Corona-Impfungen wird von einer Welle an Desinformation begleitet. Im Netz verbreiten Impfgegner falsche Fotos und Gerüchte über angebliche Spätfolgen. Viele Menschen lassen sich dadurch offenbar verunsichern.

Von Patrick Gensing, Redaktion ARD-faktenfinder

Seit Monaten rechnen Coronaleugner die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 herunter, behaupten, die Menschen wären "sowieso" gestorben. Geht es aber um Impfungen, klingen die Behauptungen plötzlich ganz anders: Einzelne Menschen, die versterben und bereits geimpft wurden, werden nun als "Opfer" der Impfung dargestellt - obwohl entsprechende Belege fehlen. So soll bewiesen werden, dass die Impfungen tödliche Nebenwirkung hätten. Weltweit werden einzelne Fälle gesammelt, um Angst zu schüren.

Durchaus mit Erfolg: Unter dem Schlagwort #IchLassemichnichtimpfen erklären Hunderte Menschen auf Facebook, warum sie eine Impfung ablehnen. Manche aus Sorge vor befürchteten Langzeitfolgen; andere, weil sie meinen, allein gesunde Ernährung und Sport reiche als Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung. Wieder andere wollen nicht glauben, dass es in kurzer Zeit überhaupt möglich sei, einen Impfstoff zu entwickeln. Die Mehrzahl der Posts in diesen Gruppen stammen von Frauen, viele arbeiten nach eigenen Angaben im Bereich der Pflege. Andere beschreiben sich als besorgte Mütter und verweisen auf ihre Kinder, die sie ebenfalls generell nicht impfen lassen.

Legenden von der "Neuen Weltordnung"

Dazwischen tauchen aber immer wieder groteske Verschwörungslegenden auf. Eine Frau, die sich auf ihrem Profil gegen wissenschaftlich verifizierte Medizin bei der Krebsbehandlung wendet, schreibt im Kontext der Impfungen von einem "satanischen Weltkomplott". Eine andere versichert, sie leugne das Virus nicht, vermute aber, dass "dieser ganze Zirkus nur zum Vorwand benutzt wird, um die NWO einzuläuten". NWO ist die Abkürzung von New World Order - also Neue Weltordnung. Dahinter verbirgt sich eine Verschwörungslegende, wonach eine geheime Weltregierung im Verborgenen eine neue Herrschaft etabliere.

Eine weitere Frau schreibt, es gebe keine Pandemie, es gehe stattdessen um die "massive Etablierung von 5G" zur "totalen Überwachung sowie Kontrolle". Ziel sei eine "totalitäre digitale Diktatur"sowie ein "globaler Massengenozid!" Auch dies ist eine gängige Verschwörungslegende, die immer wieder im Netz verbreitet wird.

"Querdenkerin" als Admin

Die Grenzen zwischen verunsicherten Menschen und fanatischen Verschwörungsanhängern sind in solchen Gruppen nicht mehr zu erkennen. Fast 75.000 Menschen sind allein in einer Facebook-Gruppe organisiert, die erst sei Anfang Dezember existiert. Unter den Administratoren findet sich eine Aktivistin aus der "Querdenken"-Bewegung sowie eine Aktivistin eines Netzwerks, das sich gegen Impfungen einsetzt und dafür zahlreiche Telegram-Kanäle und weitere Social-Media-Auftritte pflegt. Der Name dieser Initiative tauchte auf T-Shirts bei "Querdenken"-Demonstrationen auf.

Plakat von Impfgegnern bei einer Kundgebung in Berlin

Impfstoff verändert nicht das Erbgut

In den täglich Dutzenden Beiträgen in diesen privaten Gruppe finden sich Versatzstücke aus zahlreichen Falschmeldungen und Gerüchten, die seit Monaten verbreitet werden. Besonders groß ist die Angst, der Impfstoff könnte das Erbgut verändern. Dies ist allerdings ein Missverständnis: Die sogenannte mRNA gelangt lediglich in die Zelle und wird dort "abgelesen". Danach wird sie abgebaut. Das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks schreibt dazu:

Wenn mRNA in DNA in menschlichen Zellen umgebaut werden könnte, müsste das häufig passieren. Denn mRNA befindet sich ständig in jeder Zelle und zwar zahlreich. Das Erbgut wäre ziemlich schnell kaputt, würde sich mRNA ständig in den Zellkern und das Erbgut einschleichen.

Das Paul-Ehrlich-Intitut betont, es bestehe "keine Gefahr einer Integration von mRNA in das humane Genom. Beim Menschen befindet sich das Genom in Form von DNA im Zellkern. Eine Integration von RNA in DNA ist unter anderem aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur nicht möglich. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass die von den Körperzellen nach der Impfung aufgenommen mRNA in DNA umgeschrieben wird."

Missverständnis über Spätfolgen

Dementsprechend seien auch keine Spätfolgen zu befürchten, meinen Fachleute. "Bei einem Impfstoff gebe es schon aus biologischen Gründen keine 'Spätnebenwirkungen', die fünf Jahre nach der Impfung plötzlich auftreten", erklärt Petra Falb in ihrem Blog. Die Gutachterin in der Zulassung für Impfstoffe beim österreichischen Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen betont, Nebenwirkungen zeigten "sich binnen weniger Stunden bis ein bis zwei Tage nach der Impfung, bei Lebendimpfstoffen nach der Inkubationszeit der natürlichen Erkrankung. Auch allergische Reaktionen - ob leicht oder schwerwiegend - kommen bald nach der Verabreichung. Als sehr seltene Nebenwirkungen sind unterschiedliche Autoimmunreaktionen möglich, aber selbst diese treten spätestens nach wenigen Wochen auf." Sie spricht von einem grundlegenden Missverständnis, was den Begriff der Spätfolgen bei solchen Impfungen betrifft. Dennoch sei es wichtig, die Reaktionen zu beobachten, um sehr seltene Nebenwirkungen erkennen zu können.

"Langzeit-Nebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt", bestätigt auch Susanne Stöcker, Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts im ZDF. "Die meisten Nebenwirkungen von Impfungen treten innerhalb weniger Stunden oder Tage auf. In seltenen Fällen auch mal nach Wochen."

Aussage wird ins Gegenteil verkehrt

Dennoch wird weiter an der Legende gestrickt, der Impfstoff sei äußerst gefährlich. Ein Aktivist suggeriert auf seinem Blog, selbst der Gründer von Biontech wolle sich und seine Mitarbeiter nicht impfen lassen - aus Sorge vor Nebenwirkungen. Bereits seit mehreren Wochen kursieren ähnliche Behauptungen in sozialen Medien, wie unter anderem Mimikama berichtet. In den Postings werden Aussagen von Ugur Sahin verdreht, der mehrfach betonte, dass er sich selbst impfen lassen wolle - das gelte auch für seine Mitarbeitenden.

In der ARD sagte Sahin im Dezember, er wolle sich "natürlich liebend gern auch impfen lassen", doch auch für ihn und die Mitarbeitenden gelten die rechtlichen Grundlagen. Sahin betont sogar, dass man nach schnellen Lösungen suche. Denn man solle in den kommenden Monaten mehr als 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen, da sei es "wichtig, dass da keine Mitarbeiter ausfallen". Dementsprechend suche man nach Möglichkeiten, die es dem Unternehmen rechtlich erlaube, die Mitarbeiter zu schützen.

"Wir sind zuversichtlich" Biontech-Chef Sahin zur Wirksamkeit des Impfstoffes trotz mutiertem Coronavirus

ARD extra, 21.12.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-799689~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Manipuliertes Bild

Wie bei solchen Desinformationskampagnen üblich, tauchen verschiedene Formen von Falschmeldungen auf. Neben der glatten Umkehr von Aussagen gehören dazu auch manipulierte Bilder. Das Faktencheck-Portal Correctiv berichtete beispielsweise über ein auf Facebook geteiltes Foto, auf dem ein weißer LKW zu sehen ist, der von der Straße abgekommen ist. Auf der Plane ist das Logo des Pharmakonzerns Pfizer zu sehen. In Kommentaren machen sich Nutzer darüber lustig und schreiben, mutmaßlich sei der Fahrer wohl gerade geimpft worden und deswegen von der Straße abgekommen.

Es handelt sich bei dem Foto allerdings um eine Fälschung. Das Originalbild fand Correctiv per Rückwärtssuche mit der Suchmaschine Bing. Es tauchte am 4. März 2019 in einem Bericht der französischen Regionalzeitung "Le Républicain Lorrain" auf. Die Originalbilder zeigen eindeutig: Das Foto wurde manipuliert, das Logo von Pfitzer darauf montiert. Eine einfache Fälschung, die für viel Aufsehen sorgen kann.

Mit solchen Beiträgen erreichen Medien beachtliche Reichweiten, wie Datenanalysen zeigen. Auch, weil sie unter anderem auf Facebook ein Massenpublikum erreichen können. Manche Seiten, die wegen wiederholter gezielter Falschmeldungen dort aufgefallen waren und gesperrt wurden, geben sich einfach einen Namenszusatz und machen auf der Plattform weiter. Videos, die YouTube wegen Verstößen gegen die Richtlinien gelöscht hat, werden auf Portalen wie BitChute hochgeladen, auf der Propaganda und Hetze ungefiltert verbreitet werden.

WHO warnt vor Gefahr durch Impfgegner

Die Gerüchte über vermeintliche Gefahren durch Impfungen sind keineswegs neu. Im Frühjahr wurden Ängste vor der Grippeimpfung geschürt. Im Jahr 2019 waren anlässlich eines Kabinettsbeschlusses zum "Masernschutzgesetz", das eine verpflichtende Impfung gegen Masern für bestimmte Gruppen vorsieht, grundlegende Vorbehalte gegen Impfungen laut geworden, die ähnliche Behauptungen enthielten wie die derzeitigen zur Corona-Impfung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor solchen Falschinformationen. Impfgegner seien zwar nur ein kleines Phänomen, sagte Kate O' Brian, eine Impfexpertin bei der WHO. "Aber sie können ihre Botschaft mit den sozialen Medien heute weiter verbreiten als früher." Diese Botschaften schürten Ängste.

Die Impfskepsis scheint um sich zu greifen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte, dass sich viele Pflegekräfte in Bayern nicht impfen lassen wollen. Die Gerüchte und Falschmeldungen im Netz verstärken Ablehnung und Ängste; Fake News können so die Auswirkungen der Pandemie verschlimmern und verlängern.

Dennoch will sich eine große Mehrheit der Deutschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor allem bei den unter 65-Jährigen ist die Impfbereitschaft gestiegen, wie aus dem ARD-DeutschlandTrend hervorgeht. Aufklärung und erste Erfahrungen mit den Impfungen führen wohl zu einer steigenden Bereitschaft, da sich viele Ängste und Sorgen als übertrieben oder sogar komplett unbegründet erweisen.