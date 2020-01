Der Text des Ex-Papstes in einem Buch zum Zölibat war als Affront gegen den aktuellen Papst aufgefasst worden. Den Text hat Benedikt zweifelsfrei selbst geschrieben, Mitautor des Buchs will er aber nicht sein. Wie passt das zusammen?

Die Meldung hatte am Montag für Aufsehen gesorgt: Der frühere Papst Benedikt XVI. warnt seinen Nachfolger Franziskus vor einer Aufweichung des Zölibats - und fällt ihm damit in den Rücken. Doch einen Tag später bekommt die Geschichte eine neue Wendung. Denn Benedikt distanziert sich nun von dem Buch, in dem die Warnung formuliert ist.

Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein teilte mit, er habe Kardinal Robert Sarah aufgefordert, "den Verlag zu bitten, den Namen von Benedikt XVI. vom Bucheinband zu entfernen". Auch solle die Unterschrift Benedikts XVI. unter Einführung und Schlussfolgerungen in dem Buch "Des profondeurs de nos coeurs" (Aus den Tiefen unserer Herzen) gestrichen werden, weil er diese nicht mitverfasst habe.

Der erzkonservative Kardinal Sarah - im Vatikan seit längerem als Gegner von Papst Franziskus bekannt - ist Verfasser des Buches. Es sollte am Mittwoch in Frankreich erscheinen, Auszüge davon waren aber bereits am Sonntag in einer französischen Zeitung veröffentlicht worden. Nach Darstellung des Kardinals ist der emeritierte Papst Mitautor des Buches. Nach Darstellung Gänsweins hat er lediglich einen Beitrag dafür geliefert.

Franziskus hatte Möglichkeit von Ausnahmen angedeutet

Die ganze Geschichte ist heikel - und kompliziert. Heikel deshalb, weil Papst Franziskus bald ein Dokument zur Frage vorlegen will, ob das Priesteramt in bestimmten Fällen für verheiratete Männer geöffnet werden soll. Dass sich sein Vorgänger nun kurz vorher so deutlich dagegen ausspricht, wurde von vielen Experten als Affront aufgefasst. Zumal Benedikt nach seinem spektakulären Rücktritt 2013 eigentlich zugesagt hatte, sich seinem Nachfolger unterzuordnen.

Grundsätzlich sind sich beide Päpste zwar darin einig, dass sie am Zölibat - also der Ehelosigkeit von Priestern - festhalten wollen. Franziskus prüft aber, ob es Ausnahmen in entlegenen Weltgegenden wie dem Amazons geben könnte, in denen es einen extrem großen Priestermangel gibt. Er hatte bereits angedeutet, dass es solche Ausnahmen "bei pastoraler Notwendigkeit" geben könnte.

Text stammt von Benedikt, aber...

Kompliziert ist die Geschichte, weil kein Zweifel daran besteht, dass Textpassagen in dem Buch von Benedikt stammen, es aber unklar ist, mit welcher Intention sie dort gelandet sind. Laut Gänswein hat Benedikt den Text im Sommer 2019 geschrieben. Er habe ihn Kardinal Sarah auf dessen Bitten zur freien Verfügung gegeben. Er habe auch gewusst, dass der Text in einem Buch erscheinen solle. Benedikt XVI. sei aber nicht über die tatsächliche Form und Aufmachung des geplanten Buches informiert gewesen, so Gänswein.

Kardinal Sarah stellt dies anders da. Er, Sarah, habe Benedikt XVI. am 19. November ein komplettes Manuskript inklusive Deckblatt zugeschickt, dem dieser mit seinem Schreiben vom 25. November die Freigabe erteilt habe, twitterte er. Anfang Dezember habe er den emeritierten Papst noch einmal besucht und die Publikation für 15. Januar avisiert.

Der emeritierte Papst Benedikt mit seinem Privatsekretär Gänswein (Archivbild aus dem September 2019).

Wollen Konservative einen "Gegenpapst" aufbauen?

Sekretär Gänswein erklärte weiter, die Frage der Rechte an dem Text, der von Benedikt XVI. stammt, sei nicht geklärt. So hätte der Emeritus als Co-Autor einen Vertrag mit dem Verlag Fayard schließen müssen, den es aber nicht gebe. "Es handelte sich um ein Missverständnis, ohne dabei die guten Absichten von Kardinal Sarah in Zweifel zu ziehen", so Gänswein.

Der Tübinger Theologe Albert Biesinger sprach bereits am Montag von einem "heiklen Vorgehen". Offenbar wolle eine Gruppe um Kardinal Sarah Benedikt XVI. als "Gegenpapst" aufbauen. "Ich hoffe, dass dies bei Papst Franziskus dazu führt, dass er umso entschiedener seinen eigenen Eingebungen folgt."