Spanien steht eine schwere Regierungsbildung bevor: Nach der Wahl reicht es weder für das Linksbündnis von Ministerpräsident Sánchez noch für das rechte Lager für die absolute Mehrheit - trotz eines Neuzugangs.

Es ist ein bemerkenswerter Wahlabend in Spanien: 75 Prozent aller Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben - eine so hohe Beteiligung hat es bei den vergangenen zwölf Urnengängen seit der Rückkehr zur Demokratie im Land nicht gegeben. Von Wahlmüdigkeit konnte keine Rede sein, obwohl die Menschen in dreieinhalb Jahren drei Mal ihre Abgeordneten wählen mussten.

Bemerkenswert ist auch das Ergebnis der rechtsextremen Vox. Die erst 2013 gegründete Partei wird nach Auszählung fast aller Stimmen mit rund 10 Prozent in das Parlament einziehen. Das hat seit den 1980er-Jahren keine Rechtsaußen-Partei geschafft. Parteichef Santiago Abascal erklärte, die künftig 24 Vox-Abgeordneten reichten aus, um die politische Agenda Spaniens zu bestimmen.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Was die Regierungsbildung angeht, droht dem Land erneut eine Hängepartie wie bereits 2016. Damals war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone trotz zweier Wahlgänge innerhalb von sechs Monaten fast ein Jahr ohne Regierung. Zwar holten die Sozialisten um Ministerpräsident Pedro Sánchez 29 Prozent der Stimmen. Doch damit verfehlten sie die Mehrheit deutlich.

Sánchez erklärte sich dennoch zum Wahlsieger. Seine Partei habe die Abstimmung gewonnen - und mit ihr habe "die Zukunft gewonnen und die Vergangenheit verloren." Er sei offen für Gespräche über eine Regierungsbildung mit allen Parteien, die "die Verfassung respektieren und soziale Gerechtigkeit" unterstützen.

Dass etwas zu feiern geben würde, zeichnete sich am Abend schon ab, als die ersten Prognosen vorlagen. Das spanische Fernsehen berichtete, dass eine größere Ladung Sektgläser zur Parteizentrale gebracht wird.

Denn in dieser Nacht wird angestoßen, sagt dieser Wähler: "Wir werden mit Champagner feiern! Ich habe zwar Podemos gewählt, aber freue mich, dass die PSOE so stark geworden ist. Später werde ich im Neptun-Brunnen schwimmen gehen - wie zur Meisterschaft von Atlético Madrid!"

Sozialisten liegen bei Parlamentswahl nach ersten Hochrechnungen vorne

tagesthemen 23:12 Uhr, 28.04.2019, Natalia Bachmayer, ARD Madrid





Gemeinsam mit dem potenziellen Koalitionspartner, der Linkspartei Podemos, kommt die PSOE auf 161 Sitze. Die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament liegt bei 176 Sitzen. Podemos-Chef Pablo Iglesias sagte, seine Partei und die Sozialisten könnten nun daran arbeiten, eine linke Regierung zu bilden.

Auch ein rechtsgerichtetes Bündnis aus konservativer Volkspartei PP, den liberalen Ciudadanos und Vox bringt keine Mehrheit zustande. Die PP kam auf Platz zwei mit 17 Prozent, der niedrigste Wert, den sie jemals erzielte. Bei der vorangegangenen Parlamentszahl hatte die Partei noch 33 Prozent erzielt. Ihr Vorsitzender Pablo Casado gestand die Niederlage ein. Das Ergebnis sei "sehr schlecht". Die PP werde künftig die Opposition verantwortungsvoll anführen und "die Dinge verbessern, die wie nicht gut gemacht haben."

Die Liberalen erhalten knapp 16 Prozent und 57 Sitze. Deren Parteichef Albert Rivera kündigte ebenfalls an, die Ciudadanos würden in die Opposition gehen.

Rechte Vox zieht ins Parlament ein

Der Einzug der migrantenfeindlichen Vox ist eine große Veränderung in Spanien. Dort hat das rechtspopulistische Lager seit dem Übergang zur Demokratie nach dem Tod von Diktator Francisco Franco 1975 keine bedeutende Rolle gespielt.

Vox kämpft gegen illegale Einwanderung und hat in Anlehnung an die von US-Präsident Donald Trump geforderte Grenzmauer zu Mexiko ein ähnliches Bollwerk für die in Nordafrika gelegenen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla gefordert. Für die Kosten soll laut Vox-Chef Abascal das Nachbarland Marokko aufkommen.

Vox-Chef Santiago Abascal sprach von einer Wahlentscheidung "zwischen Anti-Spanien und lebendigem Spanien".

Mehrheiten durch Parteien aus Baskenland oder Katalonien?

Zum Zünglein an der Waage werden womöglich nationalistische Parteien aus dem Baskenland oder Katalonien, die dem linken Lager mit ihren Mandaten zu einer Mehrheit verhelfen könnten. Doch der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien hatte dazu geführt, dass Sánchez als Chef einer Minderheitsregierung seinen Haushalt nicht durchbringen konnte und Neuwahlen ansetzen musste.

Das Gezerre um Mehrheiten belastet die spanische Volkswirtschaft. In den vergangenen Jahren blieben Strukturreformen und Haushaltssanierung liegen: Den Staat drücken bereits Schulden von fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das Land weist zudem die zweithöchste Arbeitslosenquote in der Euro-Zone nach Griechenland auf.

Die Spanier wollen wieder mitreden

tagesschau 20:00 Uhr, 28.04.2019, Stefan Schaaf, ARD Madrid





Mit Informationen von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid