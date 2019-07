Ursula von der Leyen wurde beim EU-Gipfel als Kommissionspräsidentin nominiert. Doch das letzte Wort hat das EU-Parlament - und dort muss nun viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel

An diese Frau hat in Brüssel wirklich niemand gedacht, wenn es um die Frage ging: Wer wird es in Zukunft sein an der Spitze der Europäischen Kommission - im höchsten Amt der EU also. Ursula von der Leyen, die deutsche Bundesverteidigungsministerin:

"Jeder und jede kann etwas für Europa tun… wir können alle in unseren Positionen auch immer etwas tun für Europa."

Das war im April - und von der Leyens Antwort auf die Frage eines Journalisten, ob sie sich vorstellen könnte, in der Europäischen Union ein wichtiges Amt zu übernehmen. Müßig wohl zu spekulieren, ob sie da schon etwas wusste, von dem, was nun möglicherweise auf sie zukommt - oder nicht.

Parlament nicht überzeugt

Denn auch wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs sich gestern quasi geschlossen für sie als neue Chefin der EU-Kommission ausgesprochen haben: Entschieden, dass sie es wirklich wird, ist das Ganze noch nicht. Wenn das Europäische Parlament nämlich seine Zustimmung verweigert, müssen die 28 ihre Suche von vorne beginnen - und das in der Sommerpause der Europäischen Institutionen, was die Sache außerordentlich schwer machen dürfte.

Im Kreise der Regierungschefs will man an dieses Risiko auch gar nicht denken, sondern jetzt Überzeugungsarbeit bei den EU-Abgeordenten leisten. Bisher schwanken die Reaktionen dort zwischen Entsetzen, Fassungslosigkeit und Resignation. Die Grünen sprechen von einer grotesken Vorgehensweise, die Sozialdemokraten davon, dass mit diesem Vorschlag die Demokratie ausgehebelt werde - und selbst aus der EVP-Fraktion kommt Kritik. Damit sei das Spitzenkandidatenprinzip tot, heißt es - denn Manfred Weber und Frans Timmermanns spielen bei dem Personalpaket der Staats- und Regierungschefs bestensfalls eine Nebenrolle:

"Ich habe versucht, eine faire Lösung für Frans Timmermanns und Manfred Weber zu finden im Europäischen Rat - das ist nicht gelungen."

Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern nach der Entscheidung. In Zukunft müsse deshalb an einem besseren System gearbeitet werden, mit dem man den Wählerinnen und Wählern in Europa eine Möglichkeit gebe könne, auf die europäischen Spitzenämter Einfluss zu nehmen. Aber das ist noch weit weg.

Knatsch zwischen Deutschland und Frankreich

Jetzt kam es den Staats- und Regierungschefs offenbar darauf an, überhaupt eine Lösung aus der verfahrenen Situation zu finden. Denn es ging ja nicht nur um den Streit wegen des Spitzenkandidatenprinzips, es ging auch um die Frage, wie man mit den komplizierteren Mehrheitsverhältnissen im Europäischen Parlament umgeht. Und: Es ging um offensichtliche Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich. Die seien nun vom Tisch, sagte Frankreichs Präsident Macron.

Markus Preiß, ARD Brüssel, zum Verhandlungsergebnis

tagesthemen 22:22 Uhr, 02.07.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-562095~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Diese Einigung trage die Früchte einer tiefen französisch-deutschen Zusammenarbeit, so Macron - und er ergänzte:

"Der Vorschlag des Europäischen Rates mit Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission ist die Grundlage für ein neues europäisches Führungsteam, in dessen Zentrum die Kriterien Kompetenz, Erfahrung, Geschlechterausgewogenheit und der Ausgleich zwischen den Europäischen Regionen stehen."

Gesamtes Personalpaket geschnürt

Zum gesamten Personalpaket der EU-Regierungschefs gehören auch die Namen des belgischen Premiers Charles Michel, der französischen IWF-Chefin Christine Lagarde und des spanischen Außenministers Josep Borrell. Er soll EU-Außenbeauftragter werden, Lagarde ist für die Spitze der Europäischen Zentralbank vorgesehen, und Charles Michel soll das Amt des EU-Ratspräsidenten bekommen.

Manfred Weber hat gestern seinen Anspruch offiziell aufgegeben, EU-Kommissionspräsident zu werden. Wenn das Europäische Parlament heute seinen Präsidenten oder seine Präsidentin wählt, wird er ebenfalls nicht antreten.