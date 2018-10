800 US-Soldaten sind bereits auf dem Weg an die Grenze nach Mexiko, Tausende weitere sollen bis zum Ende der Woche folgen. Ziel der Grenzschutzbehörde ist es, die Migranten aus Mittelamerika zu stoppen.

Zur Abschreckung Tausender Migranten aus Mittelamerika schicken die USA mehr als 5200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. 800 Soldaten befänden sich derzeit auf dem Weg in diesen Einsatz, sagte US-General Terrence O'Shaughnessy im Pentagon. Bis zum Ende der Woche würden mehr als 5200 Soldaten an der Grenze stationiert. Diese Kräfte sollten die Grenzschutzbehörde CBP unterstützen und gut 2000 Soldaten der Nationalgarde verstärken, die bereits an der Grenze im Einsatz seien.

Unter den Truppen seien Pioniere, die schweres Gerät bei sich hätten, und medizinisches Personal. Auch Helikopter würden die Grenze verlegt. "Unsere Befehle sind sehr klar. Wir werden die Grenze sichern", sagte der General. CBP-Chef Kevin McAleenan sagte, da man eine große Zahl von Migranten befürchte, habe man das Militär um Unterstützung gebeten. Man werde dieser Gruppe nicht erlauben, illegal die USA zu betreten.

"Unser Militär wartet auf euch"

Derzeit marschieren mehrere Tausend Migranten in Richtung der US-Grenze. US-Präsident Donald Trump spricht in diesem Zusammenhang von einem "nationalen Notstand". In seinem jüngstem Tweet fordert er die Männer, Frauen und Kinder auf, umzukehren. "Unser Militär wartet auf euch", erklärte er auf Twitter. Eine Woche vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA äußert sich Trump fast täglich zu dem Thema.