Für geflüchtete Frauen ist die Situation an der türkisch-griechischen Grenze besonders schwierig - vor allem, wenn sie Kinder bei sich haben.

Von Katharina Willinger, zzt. in Edirne

Marzieh hat eine drei Jahre alte Tochter, die ins Krankenhaus gebracht werden muss. Das Kind hat hohes Fieber. Aber Marzieh hat Angst, dass die Sanitäter die kleine Sara nicht mitnehmen, denn sie hat keine Versicherung - und wurde gestern bereits von einem Arzt abgelehnt.

Der Busbahnhof in der türkischen Grenzstadt Edirne: Hunderte Menschen sind nach dem erfolglosen Versuch, nach Griechenland zu gelangen, hier gestrandet. Seit fünf Tagen harrt Marzieh hier aus, erzählt sie.

"Wir sind hier vor allem Familien und alle ratlos, was wir nun machen sollen mit den Kindern. Die Situation ist wirklich furchtbar. Wir brauchen alle Hilfe."

Marzieh zeigt ihren Schlafplatz. Er ist dürftig, die Fensterscheiben sind eingeschlagen, es ist eiskalt.

Türkisch-griechische Grenze: Schutzlose Frauen gefangen im Nirgendwo

Weltspiegel, 07.03.2020, Katharina Willinger, ARD Istanbul





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-671461~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Sorgen um die herzkranke Tochter

Ihr Mann sitzt apathisch auf dem Boden, reagiert kaum. In der Ecke liegt ihre kleine Tochter Sara, mit hohem Fieber. "Mein Kind hat einen Herzfehler, und jetzt habe ich große Angst", sagt Marzieh. Ein Arzt oder Helfer sei noch nie vorbei gekommen: "Ich habe Sara selbst ins Krankenhaus gebracht, aber dort haben sie mir gesagt, du musst in ein anderes Krankenhaus gehen. Was soll ich denn jetzt tun?"

Der jungen Mutter bleibt nichts anderes übrig als zu warten. Marzieh stammt aus dem Iran, vor einigen Jahren floh sie in die Türkei. Doch sie fand keine Arbeit, habe hier keine Perspektive, sagt sie. Als sie im türkischen Fernsehen sah, dass die Tore in die EU geöffnet seien, stieg sie mit ihrer Familie in den nächsten Bus in Richtung Grenze.

"Die Grenzen sind auf"

Eine junge Afghanin erzählt, sie sei von türkischen Behörden sogar dazu aufgefordert worden, das Land zu verlassen: "Wir haben die Nachrichten im Internet gelesen, dann sind wir auf die türkische Ausländer-Behörde. Dort haben sie uns gesagt: Ja, die Grenzen sind auf und ihr müsst nun gehen. Sie haben uns das genauso gesagt."

Das sagen auch andere Frauen. Einige erzählen außerdem, dass sie es nach Griechenland geschafft hätten. So auch eine junge Afghanin, die hochschwanger ist. Dort sei sie von griechischer Polizei festgenommen worden, berichtet sie: "Wir mussten unsere Sachen abgeben und ein kleines weißes Auto hat uns zurück an die Grenze gefahren. Dort haben sie uns gesagt: Jetzt lauft ihr wieder zurück in die Türkei, über den Stacheldraht."

Helferinnen verteilen Essen an Geflüchtete an der griechisch-türkischen Grenze bei Edirne.

Helfer verteilen das Nötigste

Nun sitzen viele hier fest, schlafen im Freien, bei Temperaturen um die null Grad in der Nacht. Einige türkische Freiwillige verteilen Essen. Für die Frauen haben sie auch Damenbinden dabei, berichtet eine Helferin: "Wir haben Binden mitgebracht, da es für die Frauen hier sehr schwierig ist mit der Hygiene. Sie sollen sich nicht noch eine Infektion holen. Sie brauchen Hilfe."

Die Helfer, so berichtet sie weiter, schauten auch, wer verletzt oder krank ist. "Einige sollen auf griechischer oder bulgarischer Seite geschlagen worden sein, wir haben einen Krankenwagen alarmiert."

Marzieh bekommt davon nichts mit. Sie ist auf dem Weg zur einer Hütte hinter dem Busbahnhof. Ihr Mann passt solange auf die Tochter auf. Sie will sich nach dem Zustand einer Familie erkundigen, die sie vor einigen Tagen kennengelernt hat.

Tränengas auf die Kleinsten

Zwei der Frauen und ihre Kinder seien durch griechische Sicherheitskräfte verletzt worden, als sie am offiziellen Grenzübergang darauf warteten, auf die andere Seite zu kommen: "Es geht mir gerade richtig schlecht", berichtet eine von ihnen. "Sie haben mit Tränengas auf uns geschossen, es war furchtbar, unsere Augen haben gebrannt. Ich konnte gar nicht mehr sprechen." Auch ihr kleiner Sohn habe Tränengas abbekommen. Die Frau glaubt, er stehe unter Schock.

Unterdessen ist draußen der Krankenwagen eingetroffen. Marzieh hat die Sirenen gehört. Sie will klären, ob die Sanitäter auch ihre Tochter Sara mitnehmen. Immer mehr Familien bringen bereits ihre Kinder. Dann wird Marzieh vor gelassen. Nach einem kurzen Gespräch ist klar: Sie und Sara dürfen mitfahren. Die Sanitäter versprechen ihr, das Kind zu behandeln. Ein kleiner Lichtblick - auch wenn Marzieh noch nicht weiß, wie es danach für ihre Familie weitergehen soll.

Diese und andere Beiträge sehen Sie am Sonntag im "Weltspiegel" ab 19:20 Uhr.