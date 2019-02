Ein kurzes Gespräch, ein Abendessen - "großartig", fand Trump das erste Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Hanoi. Doch um die großen Fragen und die sensiblen Details wird es erst morgen gehen.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump twitterte zufrieden nach dem Abendessen: Treffen und Dinner seien "großartig" gewesen, er freue sich auf die Diskussionen morgen.

Vor dem Essen hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kurz das Wort ergriffen. Er sei höchst zufrieden mit den Vorbereitungen dieses Gipfels. "Dass wir uns hier zum zweiten Mal treffen, verdanken wir einer mutigen politischen Entscheidung des amerikanischen Präsidenten", sagte er.

Man habe die vergangenen Monate seit dem Treffen in Singapur mit Nachdenken, Anstrengung und sehr viel Geduld gefüllt. Etwas, das viele in der Welt nicht wirklich verstanden hätten. Hindernisse seien aus dem Weg geräumt worden. Er gehe davon aus, dass es eine Vereinbarung geben werde, die alle begrüßen könnten, so Kim.

Ein langer Handschlag zur Begrüßung: US-Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim in Hanoi.

Trump betont persönliche Beziehung

30 Minuten hatten Kim und Trump miteinander gesprochen, als Auftakt für die eigentlichen Verhandlungen morgen. Aus den Statements zu Beginn wurde deutlich, dass die acht Monate seit dem Gipfel von Singapur dazu genutzt wurden, Details auszuarbeiten.

Trump blieb bei seinem Angebot, Nordkorea beim Aufbau einer erfolgreichen Wirtschaft zu helfen, die das Land wohlhabend und zu einem wichtigen Faktor in der Region machen werde. Und er betonte immer wieder die persönliche Beziehung, die er und Kim aufgebaut hätten - die Basis dafür, dass man jetzt zusammen sitze und verhandle. Der amerikanische Präsident unterstrich, welche großartigen wirtschaftlichen Perspektiven Nordkorea haben könnte, wenn es zu einem Abkommen darüber kommt, dass das Land seine Atomwaffen abbaut.

"Wir werden sehen"

Und darum wird es bei den eigentlichen Verhandlungen morgen gehen: Ist Nordkorea bereit, ganz auf Atomwaffen zu verzichten, wie die USA es fordern? Wird man sich beim Begriff "Denuklearisierung" schon darüber streiten, ob das wirklich "gar keine Atomwaffen" heißen muss? Und welche Sicherheitsgarantien könnten die USA im Gegenzug geben?

Mehrere bilaterale Gespräche sind vorgesehen. Zum Abschluss hat Donald Trump eine Pressekonferenz angekündigt, auf der das Gipfelergebnis präsentieren will. Ob man auch über einen offiziellen Frieden für die koreanische Halbinsel sprechen werde, wurde Trump gefragt. "Wir werden sehen", war seine lapidare Antwort.

