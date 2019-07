Die US-Regierung will den Asylschutz für die meisten Migranten aus Mittelamerika aufheben - das betrifft auch Kinder, die alleine ankommen. Mehrere Organisationen haben Klage angekündigt.

Die USA wollen Asylanträge von Migranten an der Grenze zu Mexiko künftig ablehnen, wenn diese durch einen anderen Staat eingereist sind. Wie Justizminister Bill Barr erklärte, soll die Neuregelung "Wirtschaftsmigranten abhalten, die unser Asylsystem ausnutzen wollen". Die Regel gilt auch für Kinder, die alleine über die Grenze kommen. Sie betrifft jedoch nicht Personen, die bereits in den USA sind. Die Änderungen sollen schon ab Dienstag gelten.

Bislang gesteht ein US-Gesetz jedem das Recht zu, einen Asylantrag zu stellen, der die Vereinigten Staaten erreicht hat - unabhängig davon, auf welchem Wege ihm dies gelungen ist. Ausnahmen gelten für Menschen, die durch als "sicher" eingeschätzte Staaten gekommen sind. Derzeit haben die USA nur mit Kanada ein Abkommen über ein "sicheres Drittland". US-Präsident Donald Trump will nun auch Mexiko zum sicheren Drittland erklären. Dann käme der Großteil der Asylbewerber aus Honduras, Guatemala und El Salvador gar nicht erst in die USA.

Klagen angekündigt

Allerdings ist fraglich, ob die Regel wirklich in Kraft tritt und von Dauer ist. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen haben bereits Klage angekündigt. Sie sind überzeugt, dass die geplante Asylrechts-Verschärfung gegen seit Jahrzehnten geltendes Recht verstößt. Ebenso ist unklar, ob die mexikanische Regierung bereit ist, sich als sicheres Drittland um die Asylanträge der Flüchtlinge zu kümmern. Erste Verhandlungen darüber mit der US-Regierung endeten ohne Ergebnis.

Die Neuregelung sieht auch Ausnahmen vor - für Opfer von Folter, Verfolgung und Menschenhandel. Es handle sich um eine "Übergangsregelung", bis der US-Kongress das Einwanderungsrecht überarbeitet habe, erklärte der amtierende Heimatschutzminister Kevin McAleenan. Sie werde dazu führen, dass weniger Migranten "die gefährliche Reise" durch Mexiko unternähmen.

In der Erklärung von US-Justizminister Barr hieß es, die USA seien "ein großzügiges Land". Allerdings seien die Vereinigten Staaten "absolut überfordert von der Last", die mit der Ankunft von "Hunderttausenden Fremden an der südlichen Grenze" einhergehe.

800.000 unbearbeitete Asylanträge

Migrationsfragen bestimmen seit Monaten die politische Debatte in den USA. Trump hat das Vorgehen gegen illegale Einwanderer zu einem der Schwerpunkt seiner Politik gemacht. Insbesondere an der Grenze zu Mexiko versucht er, die Zahl illegaler Einreisen durch eine strikte Abschottung zu senken. Einrichtungen an der Grenze für Migranten sind deutlich über die Kapazität hinaus überfüllt. Abgeordnete, die vor kurzem dort hingereist sind, haben die Bedingungen dort angeprangert.

Seit einem halben Jahr ist die Zahl der Asylbewerber aus mittelamerikanischen Ländern deutlich angestiegen. Bei Einwanderungsgerichten in den USA gibt es derzeit einen Rückstau von 800.000 unbearbeiteten Asylanträgen. Wenn Migranten in den USA einen Asylantrag stellen, können sie sich für die Dauer des Asylverfahrens in der Regel frei bewegen. Die Verfahren dauern oftmals bis zu zwei Jahre. In dieser Zeitspanne tauchen nach Angaben der Einwanderungsbehörden viele Antragsteller unter.

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Martin Ganslmeier, ARD Washington

