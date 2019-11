In Irland hat die Polizei einen 23-jährigen festgenommen. Ihm werden Totschlag in 39 Fällen sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen. Mit einem anderen Verdächtigten gab es immerhin ein Telefonat.

Die irische Polizei hat im Fall der 39 Toten in einem Kühllaster einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Sie vollstreckte damit einen europäischen Haftbefehl der britischen Polizei, die sogleich die Auslieferung beantragte. Der 23-jährige Tatverdächtige ist nordirischer Brite.

Etwas ungewöhnlicher gestaltet sich die Suche nach einem verdächtigen Bruderpaar, das ebenfalls aus Nordirland stammt. Die 40 und 34 Jahre alten Brüder betreiben dort in der Stadt Armagh ein Transportunternehmen. Ob es sich dabei um das Unternehmen handelt, zu dem der Kühllaster gehört, blieb unklar. Sie werden ebenfalls wegen Totschlags und Menschenhandels gesucht.

"Wir brauchen Sie"

Die Ermittler forderten die Brüder auf, sich der Polizei zu stellen: "Wir brauchen Sie, um diese Untersuchung zu unterstützen", wandte sich Chefinspektor Daniel Stoten auf einer Pressekonferenz direkt an die Gesuchten. Und berichtete, dass die Polizei mit dem älteren der beiden sogar telefoniert habe. Nähere Einzelheiten nannte er nicht.

Stoten sagte, die nordirische Polizei habe einen weiteren Lastwagen sichergestellt, der mit den Brüdern in Verbindung stehe. Weitere Festnahmen habe es aber nicht gegeben.

Fahrer bleibt in Haft

Im Moment befindet sich der 25-jährige Fahrer in Haft, in dessen Lkw die 39 Toten gefunden worden. Er wurde wegen Totschlags in 39 Fällen, Beteiligung an Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche angeklagt. Drei weitere Verdächtige wurden nach Zahlung einer Kaution freigelassen.

Die Identität der Toten ist weiter unklar. Zunächst hieß es, es könnte sich um Chinesen handeln. Inzwischen deuten die Spuren eher in Richtung Vietnam. Dort hatten sich Familien aus dem verarmten Zentrum des Landes bei den Behörden gemeldet und Familienmitglieder als vermisst gemeldet. Inzwischen haben die britischen Ermittler Unterlagen nach Vietnam geschickt. Von den betroffenen Familien wurden DNA-Proben genommen.

Der Lkw war in Bulgarien gemeldet, hatte das Land aber schon lange nicht mehr befahren. Die Zugmaschine war aus Irland nach England eingereist, der Auflieger war per Fähre von Zeebrügge in Belgien ins englische Purfleet gebracht worden.