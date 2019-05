Thailands König Rama X. wird gekrönt

Es ist eine Feier nach jahrhundertealtem Ritus: In Thailand haben die Feierlichkeiten zur Krönung von König Maha Vajiralongkorn begonnen. Zur Zeremonie gehört eine rituelle Reinigung.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Nach monatelanger Vorbereitung, nach Sammeln und Weihen heiligen Wassers aus Quellen überall im Land, nach Probelauf der Prozession ist jetzt endlich das Krönungswochenende da, auf das viele Thais hingefiebert haben. Bangkok glitzert und funkelt, Stadt und Bewohner haben sich herausgeputzt.

"Ich bin sehr aufgeregt und froh, dass jetzt die Krönung kommt", sagt eine Friseurin. "Weil wir dann einen König und eine Königin haben wie andere Länder auch." Wie andere Länder?

Einst ein "Don Juan" - jetzt ist er der König von Thailand: Maha Vajiralongkorn.

Dem Volk lang ferngeblieben

Thailands Königshaus ist eines der reichsten der Welt. Das Vermögen wird auf eine Summe zwischen 30 und 60 Milliarden Euro geschätzt. Der neue König ist seinem Volk lang ferngeblieben. Der gelernte Kampfpilot hat sich vornehmlich in seinem Anwesen am Starnberger See aufgehalten, in den vergangenen Jahren immer mit seiner Gefährtin, einer ehemaligen Stewardess.

Früher war sie seine Leibwächterin, dann machte er sie zur Generalin, am Mittwoch erhob er sie zur Ehefrau und offiziellen Monarchin, noch kurz vor der Krönung. Im rosefarbenen langen Seidenkleid musste sie auf dem Boden zu ihm hinkriechen und sich salben lassen, auch die Generäle und selbst der Premierminister dürfen sich dem König nur auf Knien nähern.

"Von einem menschlichen Westen zu einem Gott"

Maha Vajiralongkorn wird nach jahrhundertealten Traditionen gekrönt. Im großen Königspalast wird der 66-Jährige mit heiligem Wasser rituell gereinigt und gesalbt. "Durch das Wasser wird er verwandelt: von einem menschlichen Wesen zu einem Gott", erklärt ein früherer Regierungsbeamter. Nach dem brahmanischen Glauben der Thais ist der König ein himmlischer Gott.

Dieser Gottkönig gilt als spiritueller Beschützer seines Volkes, daher ist diese Krönung gerade in Zeiten politischen Tumults wichtig. Zwar gab es Ende März nach viereinhalb Jahren Militärdiktatur zum ersten Mal Wahlen, doch sie waren nicht frei und nicht fair, sagen Beobachter. Die Junta hält das Ergebnis auch weiterhin zurück.

Mit heiligem Wasser wird der neue König rituell gereinigt.

In einer Sänfte durch die Stadt

Da sind dreitägige Krönungsfeierlichkeiten für etwa 28 Millionen Euro willkommene Ablenkung. Rama der Zehnte, so ist der Königsname von Vajiralongkorn, wird sich am Nachmittag als königlichen Schutzherrn des Buddhismus proklamieren. Am Sonntag wird er kilometerlang in einer Sänfte durch die Stadt getragen werden, golden gewandet und mit Krone auf dem Kopf.

Sehr zur Freude der schätzungsweise 200.000 Zuschauer, die - auf Knien - die Straßen säumen, wie dieser Motorrad-Taxifahrer: "Ich habe Glück, dass ich diese Krönung miterleben kann, denn nicht jeder hat die Chance dazu. Außerdem werde ich die neue Königin sehen."

Die letzte Krönung war 1950, damals bestieg der hochverehrte König Bhumibol den Thron. Den Respekt und die Liebe des Volkes muss Vajiralongkorn sich noch erarbeiten. Die Krone hat er jetzt zumindest.