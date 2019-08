Taliban-Angriff in Afghanistan "Nicht bereit für den Frieden"

Gespräche und Gefechte - so sieht die Lage in Afghanistan derzeit aus. Während Taliban-Vertreter mit den USA verhandeln, griffen ihre Kämpfer Kundus an. Die Regierung zweifelt an der Friedensperspektive.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

Den ganzen Tag über gab es heftige Gefechte in der nordafghanischen Stadt Kundus. Schwer bewaffnete Kämpfer der Taliban hätten die Provinzhauptstadt von verschiedenen Seiten angegriffen, berichtete das afghanische Fernsehen.

Der Sender Tolo News stellte Videos von den Gefechten auf seine Internetseite. Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben. Genauere und vor allem überprüfbare Angaben liegen nicht vor.

Die Taliban hätten sich in Häusern verschanzt und lieferten sich Gefechte mit den Sicherheitskräften, sagte der Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, Rohullah Ahmadzai einem Reporter der Nachrichtenagentur AP.

"Die Taliban sind jetzt noch in zwei Gebieten der Stadt, in einem Wohnviertel und in einem Krankenhaus. Sie nutzen die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Wir konnten sie noch nicht von dort vertreiben, weil wir vermeiden wollen, dass Zivilisten ums Leben kommen."

Trotz Friedensgesprächen: Taliban starten Großangriff auf Kundus

Auch Bundeswehr-Lager angegriffen

Die strategisch wichtige Stadt in der Nähe der Grenze zu Tadschikistan wird immer wieder angegriffen. Im September 2015 hatten die Taliban sogar die Kontrolle in Kundus übernommen. Doch nur für zwei Wochen, dann konnten die afghanischen Sicherheitskräfte, unterstützt durch massive US-Luftangriffe, die Stadt zurückerobern.

Die Taliban kontrollieren weite Teile der Provinz Kundus, in der bis vor einigen Jahren die Bundeswehr als Schutzmacht stationiert war. Im Rahmen der Ausbildungs- und Unterstützungsmission "Resolute Support" ist noch eine kleine

Gruppe deutscher Soldaten dort, um die afghanischen Streitkräfte zu beraten. Auch das Bundeswehr-Lager Pamir, am Stadtrand von Kundus, sei heute aus größerer Entfernung beschossen worden, bestätigte das Einsatzführungskommando in Potsdam. Verletzte gab es nicht.

"Widerspruch zu den Gesprächen in Doha"

Die aktuelle Lage in Kundus zeige, wie wenig von der angeblicher Friedensbereitschaft der Taliban zu halten sei, sagte Sediq Seddiqi, der Sprecher von Afghanistans Präsident Ashraf Ghani. "Der Angriff der Taliban in Kundus steht doch völlig im Widerspruch zu den Gesprächen in Doha. Das zeigt doch nur, dass die überhaupt nicht bereit sind für Frieden in Afghanistan. Die wollen kämpfen."

Die Taliban-Führung verhandelt zurzeit in Doha mit den USA über Frieden in Afghanistan. Ohne die afghanische Regierung, die von den Taliban nicht anerkannt wird. Eigentlich sollte bis zum 1. September eine Einigung erreicht werden.

Im Mittelpunkt einer Vereinbarung zwischen den USA und den Taliban steht die Frage nach einem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan. Erst vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die US-Truppen in Afghanistan drastisch reduziert würden.

8600 US-Soldaten würden im Land bleiben, sagte Trump in einem Interview mit Fox-News. Bislang sind noch rund 14.000 Mann der US-Streitkräfte und Spezialeinheiten am Hindukusch stationiert.

Afghanistan - Taliban-Angriff auf Kundus

Bernd Musch-Borowska, ARD Neu-Delhi

