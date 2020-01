Sechs Tote und elf Verletzte: Ein 27-jähriger Autofahrer ist offenbar für ein schweres Unglück in Südtirol verantwortlich. Bei den Opfern soll es sich um junge Deutsche handeln. Der Fahrer war offenbar betrunken.

In Südtirol ist ein Autofahrer in eine deutsche Reisegruppe gefahren und hat sechs junge Urlauber getötet. Man gehe davon aus, dass alle Opfer aus Deutschland gekommen seien, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Sie sollen zwischen 22 und 23 Jahre alt sein. Elf Menschen seien verletzt worden, vier davon schwer.

Die Gruppe war in den Skiferien und soll in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch gewesen sein. Sie standen nach den bisherigen Erkenntnissen in der Nacht an der Hauptstraße von Luttach, einem 1000-Einwohner-Ort, neben einem Reisebus, als der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe raste. Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Tat aus.

Die Jugendlichen sollen sich auf dem Weg zum Reisebus befunden haben, als der Sportwagen sie anfuhr.

Hoher Alkoholwert im Blut

Ein Sprecher der Carabinieri sagte dem ARD-Studio Rom, beim Fahrer handele es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus der Region. Ein erster Alkoholtest habe ergeben, dass er schwer betrunken war. Der Fahrer wurde festgenommen. Es werde wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Verletzten stammen nach Angaben der Carabinieri ebenfalls aus Deutschland und wurden in Krankenhäuser in Bozen, Bruneck und Innsbruck gebracht. Der Unglücksort Luttach liegt im Ahrntal, wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt.

Die Opfer müssen noch abschließend identifiziert werden. "Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie", sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz in Luttach. "Wir sind alle geschockt."

Gruppe aus Norddeutschland

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete von der Pressekonferenz, die Gruppe komme aus dem nördlichen Deutschland.

160 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei ermittle den Hergang des Unglücks, hieß es beim Landeskommando der Carabinieri.

Die Gegend ist als Ski- und Wintersportort bekannt und besonders bei Jugendreisegruppen beliebt. Nach Medienberichten gibt es in Luttach häufig Klagen darüber, dass Autos auf der Hauptstraße zu schnell unterwegs sind.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

Südtirol: Auto rast in Reisegruppe aus Deutschland

Jörg Seisselberg, ARD Rom

05.01.2020 07:59 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. Januar 2020 um 09:00 Uhr.