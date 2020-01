Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, werden infolge ihres Rückzugs ihre royalen Titel abgeben. Queen Elizabeth II. sicherte dem Paar Unterstützung für ihren Wunsch nach mehr Unabhängigkeit zu.

Infolge ihres selbstgewählten Rückzugs vom britischen Königshaus werden Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, ihre Titel als "Königliche Hoheit" abgeben müssen. Das teilte der Buckingham-Palast mit:

"Die Sussexes werden ihren Titel als Königliche Hoheit nicht nutzen, da sie nicht länger aktive Mitglieder der Königlichen Familie sind."

In Zukunft werden Harry und Meghan demnach keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr übernehmen, im Falle des Prinzen auch nicht mehr für das Militär.

Paar soll Renovierungskosten zurückzahlen

Des Weiteren würde das Paar künftig keine Zuschüsse aus Staatsmitteln mehr erhalten. Harry und Meghan sollen zudem Geld für die Renovierung von Frogmore Cottage zurückerstatten. Die Summe belaufe sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Beide hätten bereits eingewilligt, die Rückzahlung zu leisten. Das historische Haus im Park von Windsor Castle war bislang das Landhaus des Ehepaares. Harry und Meghan haben bereits das dort beschäftigte Personal von seinen Aufgaben entbunden.

Queen: "Werden geliebte Mitglieder der Königfamilie bleiben"

In dem Statement des Königshauses wurde auch Queen Elizabeth II. zitiert. Harry und Meghan würden "immer geliebte Mitglieder der Königfamilie bleiben". Sie sei froh, dass man eine konstruktive Lösung für die Zukunft "meines Enkels und seiner Familie" gefunden habe.

In dem Zitat heißt es weiter, die Queen erkenne die Herausforderungen an, denen das Paar in den vergangenen zwei Jahren durch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen sei. Sie unterstütze deren Wunsch nach einem unabhängigeren Leben und sei "besonders stolz, wie Meghan so schnell ein Mitglied der Familie geworden ist".

Harry und Meghan hatten vor rund anderthalb Wochen bekannt gegeben, sich von ihren Rollen als ranghohe Mitglieder des Königshauses zurückziehen zu wollen. Das Paar will künftig zwischen Kanada und Großbritannien pendeln und finanziell unabhängig sein. Das Paar versicherte aber, Königin Elizabeth II. weiter voll zu unterstützen und seinen Pflichten gegenüber der Königin und den Commonwealth-Staaten weiter nachkommen zu wollen.

Einen solcher Schritt ist eine Premiere bei denn britischen Royals. Die Veränderungen für das Paar sollen laut Buckingham-Palast im Frühling dieses Jahres gültig werden.