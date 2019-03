Mammutprojekt "Mosaic" Ein Jahr festgefroren in der Arktis

Es ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Im Herbst lassen sich Wissenschaftler ein Jahr mit einem Forschungsschiff im Packeis einfrieren - insgesamt 600 Menschen. In Finnland laufen die Vorbereitungen.

Von Friedrich Leist, NDR

Das Eis auf der Ostsee ist fast einen Meter dick, die Temperatur auf minus 17 Grad gefallen - ideale Bedingungen, um vor der finnischen Halbinsel Hailuoto die Eisdicke zu bestimmen.

Stahlbohrer statt Spezialgerät - Forscher bohren ein Loch in das meterdicke Eis.

Die Wissenschaftler schleppen ihre Geräte mit Schlitten auf das Eis. Bohrer, Stative, Messbänder, Sensoren, alles wird ausprobiert. Knapp 30 Polarforscher sind diesmal bei dem Vorbereitungskurs dabei. Jeder Teilnehmer der Polarexpedition muss später alle grundlegenden Messungen beherrschen, sagt Julia Regnery, die das Training leitet: "Falls jemand ausfällt, müssen die anderen einspringen können."

Im September wollen die Wissenschaftler mit dem Forschungsschiff "Polarstern" an einer Eisscholle in der Arktis festmachen. Das Schiff wird dann im Packeis einfrieren. Allein durch die Bewegung des Eises soll die Polarstern bis fast an den Nordpol heran kommen - Transpolardrift, so nennen die Forscher das. Etwa sieben Kilometer pro Tag legt die Polarstern auf diese Weise zurück.

Polar-Expedition soll die Auswirkung des Klimawandels untersuchen

Die Arktis soll genau vermessen werden

Das Schiff dient als Basis, im Umkreis wird ein riesiges Netz von Messstationen aufgebaut, Wetterballons, Tauchroboter und Eisradare.

Die Arktis soll auf der Expedition ganz genau vermessen werden, sagt Natascha Oppelt, Professorin an der Uni Kiel: "Die Arktis ist ein Bereich, der vom Klimawandel ganz besonders betroffen ist." Wenn das Eis der Arktis schmelze, werde weniger Sonnenlicht von der Erde wegreflektiert - das wiederum führe dazu, dass die Arktis noch schneller taue.

"Wir wollen, dass auch die zukünftigen Generationen einen möglichst umfassenden Datensatz haben", sagt Natascha Oppelt von der Uni Kiel.

Bei der Vorbereitung in Finnland haben die Forscher inzwischen Löcher ins Eis gebohrt, mit einem handelsüblichen Akkuschrauber und einem ein Meter langen Bohrer. Statt hochentwickeltem Spezialgerät kommt beim Training in Finnland ein Maßband mit Gewicht zum Einsatz.

So haben die Polarforscher schon vor hundert Jahren die Dicke des Eises bestimmt. Diese Art der Messung sei oft am zuverlässigsten, sagt Oppelt: "Oft greift man dann doch eben auf diese etwas altertümliche Technik zurück, denn ein Zentimetermaß funktioniert immer, weil es keine Batterie braucht."

Insgesamt 900 Menschen beteiligt

Aus 17 Nationen kommen die Forscher, darunter Deutschland, Norwegen, Japan oder China. Federführend ist das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Bremerhaven. Jeweils rund einhundert Personen sind gleichzeitig vor Ort, Polarforscher, Crew und Ingenieure. Alle zwei Monate wird gewechselt.

Wissenschaftler entnehmen der Ostsee Eis. Insgesamt 900 Menschen sind an dem Projekt beteiligt.

Insgesamt sind mehr als 900 Menschen an der Mission beteiligt, 600 davon werden direkt in der Arktis eingesetzt. Mit Spezialflugzeugen und Eisbrechern werden die Menschen vor Ort versorgt. "Mosaic", so der Name der Forschungsexpedition, ist die größte Erforschung der Arktis überhaupt.

Dazu gehört auch die umfangreiche Vorbereitung in Finnland. Wer auf der Arktisexpedition eingesetzt wird, muss vorher trainieren. "Jeder auf der Expedition wird versuchen, das Maximum für die ganze Forschergemeinschaft herauszuholen und so viel wie irgend möglich zu messen", sagt Oppelt. "Wir wollen, dass auch die zukünftigen Generationen einen möglichst umfassenden Datensatz haben. Denn die werden mit Sicherheit noch mit unseren Daten arbeiten."

Mit diesen Daten, so hoffen die Forscher, können sie die Auswirkungen des Klimawandels genauer bestimmen - und vielleicht auch seine Folgen besser voraussagen.