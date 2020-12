Österreich erwägt offenbar einen dritten Corona-Lockdown für die Zeit nach Weihnachten. Für diejenigen, die sich nicht testen lassen, gelten die Einschränkungen möglicherweise länger als für Bürger mit negativem Test.

Österreichs Regierung erwägt offenbar einen dritten harten Corona-Lockdown ab dem 26. Dezember. Eine Entscheidung über die Maßnahmen soll in einer Schalte mit den Länderchefs fallen. Wie mehrere Medien berichteten, stehen eine weitere Schließung großer Teile des Handels sowie Ausgangsbeschränkungen bis zum 17. Januar im Raum, dazu nach den Ferien Online-Unterricht für Schüler. Unklar ist, was mit den Skigebieten geschieht, die am 24. Dezember öffnen sollten.

Längere Beschränkungen für Nicht-Getestete

Vom 18. Januar an soll laut den Plänen dann neben Schulen und Handel auch die seit Anfang November geschlossene Gastronomie wieder öffnen. Wie etwa die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, möglicherweise jedoch nur für Menschen, die bei einer dann stattfindenden zweiten Runde der Corona-Massentests ein negatives Testergebnis erhalten. Wer nicht teilnimmt, müsste dann eine weitere Woche zuhause bleiben.

Lockerungen seit Anfang Dezember

Österreich hatte erst am 7. Dezember wieder landesweit die Geschäfte und Schulen nach einer dreiwöchigen Schließung mit Ausgangsregeln rund um die Uhr geöffnet. Kultur, Gastronomie, Hotels und die meisten Freizeiteinrichtungen sind bereits seit Anfang November durchgängig geschlossen. Außerdem gilt seither eine abendliche Ausgangsbeschränkung mit Ausnahmen nur zu triftigen Gründen.

Die Corona-Infektionszahlen, die vor dem zweiten Lockdown täglich neue Höchstwerte erreichten, sanken seitdem deutlich, stagnierten zuletzt aber. In den vergangenen sieben Tagen zählte Österreich noch 206 Infektionen pro 100.000 Einwohner; Mitte November waren es noch über 550. Experten wie die Corona-Kommission der Regierung warnen jedoch vor einem deutlichen Wiederanstieg über die Feiertage. Rund 500 der bis zu 850 verfügbaren Intensivbetten für Corona-Patienten seien derzeit belegt.