Nach Angaben der südkoreanischen Regierung ist das gemeinsame Verbindungsbüro in Nordkorea gesprengt worden. Zuvor hatte das dortige Regime angekündigt, alle Verbindungen zu kappen - nun droht es auch mit einem Militäreinsatz.

Vor einer Woche kündigte Nordkorea an, alle Verbindungen mit Südkorea abreißen zu lassen - nun hat das Regime nach Angaben aus Seoul einen drastischen Schritt gemacht: Das gemeinsame Verbindungsbüro in der demilitarisierten Zone bei der Grenzstadt Kaesong sei in die Luft gesprengt worden, erklärte das Vereinigungsministerium in Seoul. Die Explosion habe sich um 14.49 Uhr Ortszeit ereignet - also um 7.49 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, bei Kaesong sei nach einer Explosion Rauch aufgestiegen. Das Verbindungsbüro galt ebenso wie ein gemeinsam betriebener Unternehmenspark als wichtiges Symbol der koreanischen Versöhnung.

Ein Foto, das die Nachrichtenagentur dpa verbreitet, soll Rauch über der Stadt Kaesong in der demilitarisierten Zone zwischen Nordkorea und Südkorea zeigen.

Kim Yo Jong kündigte "tragische Szene" an

Die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong Un hatte vor einigen Tagen mit einer Militäraktion gegen Südkorea gedroht - und dabei auch das Verbindungsbüro in Kaesong erwähnt. "In Kürze wird eine tragische Szene des komplett eingestürzten, nutzlosen Nord-Süd-Verbindungsbüros zu sehen sein", erklärte Kim Yo Jong am Samstag.

Der Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, wird inzwischen großer politischer Einfluss zugeschrieben.

Nordkorea hatte zuvor angedroht, alle Kommunikationskanäle mit Südkorea zu kappen. Anlass der Drohung war, dass südkoreanische Aktivisten zum Missfallen des nordkoreanischen Regimes regelmäßig Ballons mit Flugblättern und anderem Informationsmaterial über die Grenze schicken.

Dies sei "der erste Schritt der Entschlossenheit, jeden Kontakt mit Südkorea komplett herunterzufahren und sich von unnötigen Dingen zu trennen", hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA damals bekanntgegeben - und hinzugefügt, auch ein Militärabkommen zur Reduzierung der Spannungen von 2018 werde für null und nichtig erklärt, sollte Seoul das Vorgehen der Aktivisten nicht unterbinden.

Koreanische Volksarmee macht mobil

Heute drohte dann auch die nordkoreanische Armee mit einer Militäraktion. Die nordkoreanische Armee sei "voll einsatzbereit", erklärte der Generalstab der Koreanischen Volksarmee. Wegen einer Verschlechterung der innerkoreanischen Beziehungen werde bereits ein "Aktionsplan" geprüft, um "die Frontlinie in eine Festung zu verwandeln", wurde die Armeeführung von den Staatsmedien zitiert.

Die Armee will demnach wieder Soldaten in Gebiete schicken, die nach einem Abkommen zwischen beiden Ländern entmilitarisiert wurden. Die nordkoreanische Armee machte keine Angaben dazu, in welche Gebiete sie wieder vordringen will.

Südkoreanischen Medienberichten zufolge könnte Nordkorea wieder Grenzposten an der stark befestigten gemeinsamen Grenze einrichten, die nach einer Vereinbarung von 2018 abgebaut worden waren.