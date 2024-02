eilmeldung Erweiterung des Militärbündnisses Ungarn stimmt für NATO-Beitritt Schwedens Stand: 26.02.2024 17:11 Uhr

Ungarns Parlament hat dem NATO-Beitritt Schwedens zugestimmt. Damit ist der Weg für Schweden in das Verteidigungsbündnis 21 Monate nach Antragstellung frei. Ungarn ist das letzte NATO-Mitglied, das Schwedens Beitritt ratifiziert hat.

Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Seine regierende Fidesz-Partei hatte erst vor Kurzem ihren Widerstand aufgegeben.

Kristerssons Besuch brachte Durchbruch

Kurz vor der Ratifizierung durch das Parlament betonte Orban noch einmal, dass es wichtig gewesen sei, bilaterale Streitigkeiten zu klären. Dies sei durch den Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson am vergangenen Freitag "in würdiger Weise" geschehen, so Orban weiter.

Man habe "zum beiderseitigen Vorteil" Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit geschlossen, betonte Orban. Er meinte damit Vereinbarungen zum Kauf und Wartung schwedischer Jagdjets vom Typ JAS 39 Gripen, die am Freitag anlässlich von Kristerssons Besuch unterzeichnet wurden.

Sorge wegen russischer Expansionspolitik

Unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine vor nunmehr zwei Jahren hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 Mitgliedschaften in der NATO beantragt. Finnland wurde bereits im April 2023 als 31. Mitglied in das Bündnis aufgenommen, Schweden rang dagegen noch viele Monate länger um die ausbleibenden Ratifizierungen durch die NATO-Mitglieder Türkei und Ungarn. Die Türkei gab ihre Blockadehaltung im Januar auf, Ungarn zögerte seine Zustimmung bis jetzt hinaus.