Nach Teileinsturz von Wohnhaus Vier weitere Tote nahe Miami gefunden

Seit dem Teileinsturz eines Wohnhauses nahe Miami läuft die verzweifelte Suche nach Verschütteten. In den Trümmern wurden nun vier weitere Opfer geborgen. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 16.

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida steigt die Zahl der geborgenen Todesopfer weiter an. In den Trümmern seien vier weitere Tote gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten habe sich damit auf 16 erhöht. 147 Menschen gelten der Kommunalpolitikerin zufolge weiter als vermisst.

Das strandnahe Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war in der Nacht zum Donnerstag voriger Woche teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht.

Suche nach Überlebenden - rund um die Uhr

Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach Überlebenden. Rettungsteams sind rund um die Uhr im Einsatz - mit Spürhunden, Spezialkameras, Horchinstrumenten und schwerem Gerät. Levine Cava sagte, mehrere Hundert Einsatzkräfte seien an der Unglücksstelle an der Suche beteiligt. Sie arbeiteten Tag und Nacht, in rotierenden Zwölf-Stunden-Schichten.

Kurz nach dem Einsturz hatten Einsatzteams zunächst mehrere Dutzend Menschen retten können. Befürchtet wird, dass die Zahl der Toten angesichts der vielen Vermissten noch deutlich steigt. Zwölf der Toten sind laut Polizei bisher identifiziert: Das jüngste Opfer war 26 Jahre alt, das älteste 92.

Die Suchtrupps fanden in den Trümmern auch noch nicht identifizierte "menschliche Überreste". Zur Identifizierung von Opfern wurden DNA-Proben von Angehörigen der Hausbewohner eingesammelt.

Zwischenzeitlich hatte ein Feuer in den Trümmern die Suchaktion erheblich behindert. Auch wiederkehrender starker Regen und Gewitter machen den Suchtrupps regelmäßig zu schaffen.

Ursache immer noch unklar

Die Ursache des Teil-Einsturzes ist noch unklar. Der als Champlain Towers South bekannte Wohnkomplex stammt aus den 1980er-Jahren. Am Wochenende war ein von einer externen Firma verfasster Inspektionsbericht aus dem Jahr 2018 öffentlich geworden, in dem Experten mehrere Mängel - darunter auch größere strukturelle Mängel am Beton des Gebäudes - aufgelistet hatten.

Biden will Unglücksort besuchen

US-Präsident Joe Biden will den Unglücksort morgen gemeinsam mit seiner Frau Jill besuchen. Das Weiße Haus teilte mit, die beiden wollten den Einsatzkräften danken und Familien Beistand leisten, die um das Leben ihrer Angehörigen bangen.