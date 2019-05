Britisches Königshaus Meghan bringt Sohn zur Welt

Herzogin Meghan hat einen Jungen zur Welt gebracht. Das sagte ihr Ehemann Prinz Harry. Sie dächten noch über einen Namen für den Sohn nach.

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Er freue sich zu verkünden, dass Meghan und er am Morgen Eltern eines "sehr gesunden Babys" geworden seien, sagte Harry in Windsor strahlend vor Journalisten. Nach Angaben des Buckingham-Palastes war Prinz Harry bei der Entbindung des Jungen dabei.

Prinz Harry verkündete stolz die Geburt.

Für ihn sei die Geburt seines ersten Kindes "die unglaublichste Erfahrung" gewesen, sagte Harry. Mutter und Kind gehe es "unglaublich gut", ließ der Prinz die gespannte Öffentlichkeit wissen. Er und Meghan seien "absolut begeistert und dankbar für die ganze Liebe und Unterstützung von allen". Einen Namen hat das Kind noch nicht: Obwohl es mit "ein bisschen Verspätung" zur Welt gekommen sei, dächten er und Meghan noch über einen Vornamen nach, sagte Harry.

Der Buckingham-Palast ergänzte in einer Mitteilung, dass das Baby um 05.26 Uhr Ortszeit (06.26 Uhr MESZ) im Beisein seines Vaters das Licht der Welt erblickt habe und 3,3 Kilogramm wiege. Vor knapp einem Monat hatten Harry und Meghan erklärt, dass sie die Geburt ihres ersten Kindes anders als bislang bei den Royals üblich nicht sofort öffentlich verkünden wollen.

Die britische Thronfolge Diese zehn Personen stehen nach Königin Elizabeth II. in der Thronfolge.



1. Prinz Charles, Prinz von Wales

2. Prinz William, Herzog von Cambridge

3. Prinz George von Cambridge

4. Prinzessin Charlotte von Cambridge

5. Prinz Louis von Cambridge

6. Prinz Harry, Herzog von Sussex

7. Der Sohn von Prinz Harry und Meghan

8. Prinz Andrew, Herzog von York

9. Prinzessin Beatrice von York

10. Prinzessin Eugenie von York

Der Junge wird auf Platz sieben in der Thronfolge stehen und ist der achte Urenkel von Queen Elizabeth II. Meghan und Harry heirateten im vergangenen Mai auf Schloss Windsor und sind in das nahe gelegene Frogmore Cottage umgezogen. Zuerst waren Meghan und Harry Nachbarn von Kate und William im Kensington-Palast mitten in London.