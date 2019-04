Der Luftwaffen-Airbus mit Verletzten des Busunglücks auf Madeira an Bord ist am Flughafen Köln-Bonn gelandet. Insgesamt 15 Patienten sollen nun in Deutschland weiter ärztlich versorgt werden.

Überlebende des Busunglücks auf Madeira sind in Deutschland eingetroffen. Eine Maschine der Luftwaffe landete kurz nach 17.00 Uhr am Flughafen Köln-Bonn, an Bord waren nach ARD-Informationen insgesamt 15 Patienten.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet begrüßte die Verletzten nach Angaben der Staatskanzlei im militärischen Teil des Flughafens in Köln-Wahn.

Noch 16 Verletzte im Krankenhaus Funchal

Das Flugzeug war am frühen Morgen nach Madeira aufgebrochen, um die Verletzten nach Deutschland zu holen. Eine verletzte Deutsche war nach Angaben der Klinikleitung noch nicht transportfähig und blieb zunächst im Krankenhaus in der Inselhauptstadt Funchal. Ein weiterer war bereits am Freitagabend nach Deutschland zurückgekehrt.

Insgesamt werden zwei Tage nach dem Unfall noch 16 Verletzte im Krankenhaus von Funchal behandelt.

Der Reisebus ist in der Gemeinde Caniço in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt.

Akten mit Fingerabdrücken aus Deutschland erwartet

Bei dem schweren Busunglück am Mittwochabend war ein Reisebus in dem Ort Caniço von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war einen Abhang hinunter auf ein Haus gestürzt. Als Ursache gilt ein Bremsversagen als wahrscheinlich, offizielle Ermittlungsergebnisse gibt es aber noch nicht.

Die portugiesischen Behörden sprechen von insgesamt 29 deutschen Touristen, die bei dem Unfall ums Leben kamen. Von deutscher Seite wurde bislang keine Opferzahl genannt. Das soll nach Angaben des Auswärtigen Amts erst geschehen, wenn alle Angehörigen informiert sind. Die Autopsie der Opfer wurde inzwischen abgeschlossen, berichten portugiesische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Justizministeriums.

Im Laufe des Tages würden aus Deutschland aber noch Akten mit Fingerabdrücken und zahnärztlichen Daten erwartet, die die endgültige Identifizierung der Toten ermöglichen sollen, hieß es. Wann Einzelheiten zu den Opfern und ihren Herkunftsorten bekanntgegeben werden sollen, wurde nicht bekannt.