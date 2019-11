NATO in der Krise Maas wirbt für deutsche Reform-Initiative

Außenminister Maas will auf einem NATO-Treffen heute vorschlagen, eine Expertenkommission einzusetzen. Es ist die Antwort der Bundesregierung auf die NATO-kritischen Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron.

Von Markus Sambale, ARD-Hauptstadtstudio

Deutsche Diplomaten sind besorgt über den Zustand der NATO: Erst Donald Trumps eigenmächtiger Truppen-Rückzug aus Syrien, dann dort die eigenmächtige Offensive der Türkei - und zuletzt die Diagnose des französischen Präsidenten, die NATO sei hirntot.

Vor allem diese Äußerung hat die Bundesregierung aufgerüttelt, aktiv zu werden. Das wurde am Rande einer Auslandsreise von Außenminister Maas gestern deutlich. In der Delegation des Außenministers wurde auf die Fundamentalkritik von Emmanuel Macron verwiesen - und auf die dadurch ausgelöste Unsicherheit bei vielen Nato-Verbündeten. Mit Blick darauf könne es kein schlichtes „Weiter so!" geben, hieß es. Befürchtet wird eine Spaltung des Bündnisses.

Expertenkommission unter Stoltenbergs Leitung

Die deutsche Idee, um die Krise innerhalb der NATO zu lösen, lautet nun: Eine Expertenkommission unter Leitung von Generalsekretär Stoltenberg soll her, um politische Strategien zu entwickeln, damit die NATO wieder zusammenrückt.

Dem Gremium könnten zum Beispiel ehemalige Außen- und Verteidigungspolitiker aus verschiedenen Ländern angehören. Offen ist, wie die deutsche Initiative, die Außenminister Maas heute in Brüssel vorstellen will, bei den NATO-Verbündeten ankommt.