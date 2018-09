Lawrow in Berlin Keine Kompromisse im Syrien-Konflikt

Die Beziehungen zwischen Russland und der EU sind schlecht. Außenminister Lawrow will das ändern, sagte er in Berlin. Doch bei den Konflikten in Syrien und der Ostukraine zeigte er keine Kompromisse.

Von Christina Nagel, ARD-Hauptstadtstudio

Der ein oder andere mag sich noch an Michail Gorbatschows Vision von einem gemeinsamen europäischen Haus erinnern. Der ehemalige Staatschef der Sowjetunion forderte wiederholt ab Ende der 1980er-Jahre eine einheitliche Hausordnung und Platz für jeden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow griff in seiner Rede während eines Besuches bei seinem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin dieses Bild wieder auf. Er brachte eine grundlegende Renovierung ins Spiel. Um die aber anpacken zu können, so Lawrow, müsse man erst einmal wieder ins Gespräch kommen.

Außenminister Maas und Lawrow trefffen sich zu Beratungen über Syrien

tagesschau 20:00 Uhr, 14.09.2018, Martin Polansky, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-448291~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Praktisch sämtliche Gesprächskanäle zwischen Russland und der EU sowie der NATO sind abgerissen. Lange schon habe es keinen EU-Russland-Gipfel mehr gegeben, kritisierte Lawrow. Man treffe sich am Rande von Veranstaltungen. Die Gespräche drehten sich dann fast ausschließlich um Konflikte: um Syrien oder um die Ukraine.

Aus Sicht des russischen Außenministers müsste dringend auch wieder über andere Themen gesprochen und vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit vorangetrieben werden. "Wir müssen uns hinsetzen und reden. Wir sind dazu bereit", so Lawrow.

Lawrow fordert Gespräche ohne Vorbedingungen

Lawrow würde eine entsprechende Initiative Deutschlands durchaus begrüßen. Es sollten aber, darauf legte er Wert, Gespräche ohne Vorbedingungen sein. Und man sollte in der jetzigen Situation besser auch nicht allzu viele Erwartungen daran knüpfen.

Es gibt nämlich, das machten die weiteren Ausführungen des russischen Außenministers deutlich, kaum Spielraum für Kompromisse. Die politische Führung in Moskau hält, wenn es umstrittene Fragen geht, an ihren Einschätzungen und Bewertungen fest, egal, ob es um die Krim, die Ostukraine oder Sanktionen geht, die Aufstockung der NATO-Truppen an der russischen Grenze oder den russischen Einsatz in Syrien. Bewegen, so der Tenor, müssen sich, wenn, die anderen.

Röttgen: "Nichts Neues gehört"

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, sagte mit Blick auf Syrien, er könne er nicht mal eine Andeutung von Gesprächsinteresse erkennen.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen. Er habe nichts Neues gehört. Mit Blick auf Syrien könne er nicht mal eine Andeutung von Gesprächsinteresse erkennen. "Das ist eine klare, nackte Machtpolitik", so Röttgen.

Für Sergej Lawrow, das betonte er auch nach seinem Gespräch mit dem deutschen Außenminister noch einmal, ist es dagegen ein Kampf gegen Terroristen, der dazu diene, das Land zu befrieden und den Flüchtlingen eine Rückkehr zu ermöglichen.

Maas mahnt Verhältnismäßigkeit an

Bundesaußenminister Maas stimmte zu, dass Terrorgruppen bekämpft werden müssen. Er mahnte aber Verhältnismäßigkeit an. Deutschland baue darauf, dass Moskau seinen Einfluss auf die syrische Führung geltend mache, damit ein Einsatz von Chemiewaffen unter allen Umständen verhindert werde, so Maas. Es müsse alles dafür getan werden, um Zivilisten zu schützen.

"Und genauso muss jede Perspektive für Syrien, den Menschen vor allem Schutz vor staatlicher Verfolgung garantieren", sagte der Minister. "Über Wiederaufbau und die Rückkehr von Flüchtlingen lässt sich nicht nachdenken, wenn diese elementare Möglichkeit nicht gegeben ist."

Es ist ein weiterer Punkt, in dem die politischen Haltungen weit auseinander gehen. In einem aber waren sich beide Außenminister einig: Beide würdigten mit Nachdruck das jetzt zu Ende gegangene Jahr der deutsch-russischen Städtepartnerschaften. Es sei beeindruckend gewesen, zu sehen, wie viele Menschen sich auf dieser Ebene engagiert hätten. Ein Dialog, der selten so wichtig gewesen sei wie heute, sagte Maas.

Lawrow fordert mehr Dialog, zeigt aber wenig Kompromissbereitschaft

Christina Nagel, ARD Berlin

14.09.2018 19:53 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.