Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind eine Frau und ein siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein weiteres Kind. Alle Betroffenen stammen offenbar aus Deutschland.

In Südtirol hat ein Lawinenunglück mindestens zwei Todesopfer gefordert. Auf der Skipiste Teufelsegg auf 2400 Metern Höhe am Schnalstaler Gletscher starben eine Frau und ein siebenjähriges Mädchen. Ein weiteres Kind wurde vor Ort wiederbelebt und per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Trient gebracht.

Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben des italienischen Senders RAI stammen alle Betroffenen aus Deutschland. Die Identifizierung sei aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Bergrettung.

Rettungskräfte suchen nach möglichen weiteren Opfern.

Bei der Rettungsaktion waren drei Hubschrauber im Einsatz. Dutzende Einsatzkräfte suchen nach möglichen weiteren Opfern. Das Unglück im Schnalstal ereignete sich gegen Mittag. Eine weitere Lawine verletzte einen Mann in einem Tal in der Provinz Bozen.

In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Lawinenwarnungen gegeben. Die Unglücke sind die bisher letzten einer Serie, die in wenigen Tagen bereits sechs Opfer in Italien gefordert hat. Die anderen tödlichen Lawinenabgänge ereigneten sich am Gran Sasso und am Terminillo, beide im zentralen Apennin.