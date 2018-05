Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem gibt es heftige Proteste. Mehrere Palästinenser wurden im Gazastreifen von israelischen Soldaten erschossen - Hunderte wurden verletzt.

Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es an Israels Grenze zum Gazastreifen zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Mindestens 16 Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums getötet. Mehr als 900 seien verletzt worden, darunter auch ein Journalist.

Auch in Ramallah im Westjordanland nahmen rund 5000 Palästinenser an einem Protestmarsch teil. Sie trugen palästinensische und schwarze Flaggen sowie Schlüssel. Damit wiesen sie auf ihre Forderung nach einer Rückkehr in die Gebiete hin, aus denen 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.

An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen setzten zahlreiche Palästinenser Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Palästinenser protestieren gegen die Eröffnung der US-Botschaft

tagesschau 12:00 Uhr, 14.05.2018, Mike Lingenfelser, ARD Tel Aviv







Die israelische Armee hat die Truppenpräsenz entlang des Gazastreifens verdoppelt und im Westjordanland verstärkt. Bisher waren rund hundert Scharfschützen am Gazastreifen positioniert.

Neben der Botschaftseröffnung mit einer feierlichen Zeremonie am Nachmittag ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels Anlass für die Unruhen. Zudem ist morgen der Nakba-Tag, an dem die Palästinenser traditionell an ihre Flucht und Vertreibung erinnern.

Warnung per Flugblatt an Palästinenser

In Flugblättern, die mit Flugzeugen verteilt wurden, hatte das israelische Militär auf Arabisch gewarnt, dass gegen jeden Versuch vorgegangen werde, den Sicherheitszaun zu beschädigen. Der Chef der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas, Jahia Sinwar, hatte die Palästinenser in den vergangenen Tagen ermutigt, die Grenzanlage zu überwinden. "Was ist das Problem, wenn Hunderttausende einen Zaun durchbrechen, der keine Grenze ist?", sagte Sinwar.

Geschäfte, Schulen und die Universitäten im Gazastreifen bleiben heute geschlossen, denn alle politischen Fraktionen - einschließlich der radikalislamischen Hamas - haben zu einem Generalstreik aufgerufen.

Das Terrornetzwerk Al-Kaida rief Muslime vor dem Hintergrund der Botschaftseröffnung zum Dschihad gegen die USA auf.

Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung aus

Das Auswärtige Amt in Berlin mahnte Israel-Besucher zu Vorsicht in den nächsten Tagen. Gewalttätige Ausschreitungen seien nicht auszuschließen. Auch US-Einrichtungen sollten heute gemieden werden. Die USA haben unterdessen den Schutz ihrer Einrichtungen in islamischen Ländern aus Furcht vor Angriffen wegen der Verlagerung der Botschaft verstärkt.

An der Einweihung des US-Botschaftsgebäudes in Jerusalem, welches bislang ein US-Konsulatsgebäude war, nimmt eine Delegation des Weißen Hauses teil, zu der Trumps Tochter und Beraterin Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner zählen. Auch US-Vizeaußenminister John Sullivan und US-Finanzminister Steven Mnuchin nehmen an der Eröffnungszeremonie teil.

"Beginn einer neuen Weltordnung"

Auch Guatemala und Paraguay wollen ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen.

Die Palästinenser beanspruchen den von Israel annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt eines eigenen Staates.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte, dass Jerusalem "für immer Israels Hauptstadt bleiben" werde, Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat sprach "vom Beginn einer neuen Weltordnung".

Über dieses Thema berichtete das morgenmagazin am 14. Mai 2018 um 05:38 Uhr.