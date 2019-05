Staatsbesuch in Japan Trump trifft Kaiser Naruhito

Er war der erste ausländische Staatsgast, dem diese Ehre zuteil wurde: US-Präsident Trump ist vom neuen japanische Kaiser Naruhito empfangen worden - inklusive Rundgang im Palast und einem kurzen Gespräch.

Der japanische Kaiser Naruhito hat US-Präsident Donald Trump empfangen - als ersten ausländischen Staatsgast. Es war der zeremonielle Höhepunkt von Trumps viertägigem Staatsbesuch in Japan.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania hielt er sich rund 50 Minuten im Palast in Tokio auf. An dem Empfang, einem Rundgang durch den kaiserlichen Palast und einem anschließenden Gespräch nahm auch Naruhitos Ehefrau Masako teil. Das japanische Monarchenpaar spricht fließend Englisch. Kaiser Naruhito studierte in Oxford, seine Frau Masako in Harvard.

Trump fühlt sich geehrt

Der US-Präsident sprach von einer "großen Ehre", den Kaiser zu treffen, der erst seit knapp einem Monat im Amt ist. Seit mehr als 200 Jahren habe es kein derartiges Ereignis mehr in der Geschichte Japans gegeben, hatte Trump schon vor dem Treffen erklärt.

Nach der Visite beim Kaiser kam Trump mit Ministerpräsident Shinzo Abe zu politischen Gesprächen zusammen. Hauptthemen des Staatsbesuchs sind die Sicherheitspolitik, insbesondere der Umgang mit Nordkorea und dem Iran, sowie der Handel. Am Abend wird der US-Präsident erneut im Palast erwartet. Dann findet ein Bankett statt.

Naruhito hatte am 1. Mai nach der Abdankung seines Vaters Akihito den Thron bestiegen. Für Oktober ist eine große öffentliche Zeremonie mit zahlreichen Staatsgästen und einem Autokorso durch Tokio geplant.