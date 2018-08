In der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Schießerei ereignete sich während einer Videospiel-Veranstaltung in einem Restaurant.

Bei einer Videospiel-Veranstaltung in einem Restaurant in der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida ist es zu einer Schießerei gekommen. Mehrere Personen seien dabei getötet worden, teilte der zuständige Sheriff-Büro via Twitter mit. Das Restaurant befindet sich in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum namens Jacksonville Landing im Zentrum der Stadt.

Der Sherriff rief die Bürger auf, die Gegend großräumig zu meiden. Das Gebiet um Jacksonville Landing sei "nicht sicher". Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, teilte das Büro des Sheriffs mit.

Ein Organisator des Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt hatte zuvor erklärt, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen. Das Turnier wurde online auf sozialen Medien übertragen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Auf einem Video, das von dem Turnier stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie. Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Jacksonville liegt im Norden Floridas und hat rund 880.000 Einwohner.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | USA | Jacksonville