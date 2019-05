Spannungen am Golf Trump droht Iran mit Vernichtung

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Nach einem Raketeneinschlag in Bagdad warnt der US-Präsident Teheran vor einer Eskalation. Saudi Arabien erklärt sich derweil abwehrbereit.

Inmitten verstärkter Spannungen in der Region ist in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein Raketenangriff auf die stark gesicherte Grüne Zone verübt worden. Eine Katjuscha-Rakete sei am Sonntag in dem Gebiet niedergegangen, habe aber niemanden verletzt, teilten die irakischen Sicherheitskräfte mit. In der sogenannten Grünen Zone im Zentrum von Bagdad befinden sich die Sitze von Regierung und Parlament sowie zahlreiche Botschaften westlicher Staaten.

Wenige Stunden nach dem Zwischenfall warnte US-Präsident Donald Trump den Iran scharf vor einem Krieg: "Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Bedrohen Sie die USA nie wieder!", schrieb Trump auf Twitter.

Ayatollah Ali Chamenei vor ranghohen Militärs und Revolutionsgardisten.

USA zieht Personal aus dem Irak ab

Auch die saudische Regierung warnte den Iran vor einer Eskalation. "Das Königreich Saudi-Arabien will keinen Krieg in der Region und strebt das nicht an ... aber zur selben Zeit, wenn die andere Seite den Krieg wählt, wird das Königreich dies mit aller Kraft und Entschlossenheit bekämpfen und es wird sich, seine Bürger und seine Interessen verteidigen", sagte der Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Adel al-Dschubair.

Seitdem die USA vor einigen Wochen Kriegsschiffe und Bomber in die Region geschickt hatten, nimmt die Sorge über einen bewaffneten Konflikt zu. Zuletzt teile die US-Regierung mit, sie habe alle nicht unbedingt erforderlichen Mitarbeiter aus ihrer Botschaft in Bagdad sowie den Konsulat in Erbil abgezogen. Die Schritte wurden mit einer nicht näher begründete "unmittelbare Bedrohung" durch den Iran erklärt. Zudem verschärfte sie die gegen Teheran verhängten Sanktionen.

Der Iran verkündete seinerseits am ersten Jahrestag der Kündigung des Atomabkommens durch Trump, dass der Iran bestimmte Bestimmungen der Vereinbarung nicht mehr einhalten werde. Auch kündigte das Land an, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Mitunterzeichner ihm nicht binnen 60 Tagen entgegenkommen.