Welt-Aids-Konferenz

Am 6. Juli beginnt die Welt-Aids-Konferenz. Wegen der Corona-Pandemie findet sie nicht wie geplant in den US-Städten San Francisco und Oakland statt, sondern im Internet. Weltweit leben knapp 38 Millionen Frauen, Männer und Kinder mit dem HI-Virus. Ostafrika gehört mit Südafrika zu den am stärksten betroffenen Regionen.