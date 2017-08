Das Wasser steht mancherorts inzwischen 1,32 Meter hoch - und es regnet weiter. Um Plünderungen zu vermeiden, gilt in Houston eine nächtliche Ausgangssperre. Tausende Menschen harren in Notunterkünften aus. Präsident Trump will nun ein Rettungspaket schnüren.

Seit Freitag sorgt Sturm "Harvey" in der US-Metropole Houston und anderen Orten in Texas für Chaos. Straßen sind überflutet, Flughäfen und Krankenhäuser geschlossen. Entspannung ist nicht in Sicht, bis Freitag sagen Meteorologen Regen voraus. Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 18 Menschen infolge des Unwetters ums Leben.

Um die Sicherheit zu gewährleisten und Plünderungen zu vermeiden, erließ Houstons Bürgermeister eine nächtliche Ausgangssperre, die bis 5 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) gilt. Wer dagegen verstoße, werde befragt, durchsucht und festgenommen, sagte der Polizeichef. Unklar ist, ob die Ausgangssperre auch für weitere Nächte gelten soll.

Ausnahmezustand in Texas

nachtmagazin 00:30 Uhr, 30.08.2017, Verena Bünten, ARD Washington







Houston ist nach wie vor besonders schwer betroffen. Inzwischen befinden sich 10.000 Menschen im Kongresszentrum. Die Behörden wollen mindestens weitere große Notunterkünfte für Hochwasseropfer öffnen. Dort würden auch Menschen aus umliegenden Gemeinden aufgenommen, sagte Bürgermeister Sylvester Turner. Noch immer müssen Bewohner aus ihren Häusern gerettet werden. Helfer versuchen mit Booten auf den überschwemmten Straßen zu ihnen zu gelangen.

Die Wassermassen sind so gewaltig, dass Dämme, die Schutz bieten sollten, überschwemmt werden. Im Kreis Brazoria, der zwischen Corpus Christi und Houston liegt, forderten die Behörden deshalb alle Anwohner zur sofortigen Evakuierung auf.

Niederschlagsmenge erreicht Rekordwerte

Der Regenfall, den Hurrikan "Harvey" mit sich brachte, beschert Texas einen neuen Rekord für den Staat und das US-Festland. In Cedar Bayou in der Nähe von Mont Belvieu erreichten die Pegel eine Höhe von 132 Zentimetern. Mehr Niederschlag auf einem Fleck gab es in den USA bisher nur 1950 nach dem tropischen Zyklon "Hiki" in Haiwaii. Dort vielen 133 Zentimeter Regen, Hawaii war damals aber noch kein offizieller US-Staat.

"Harvey" gewann erneut ein wenig in Stärke hinzu. Der Sturm sollte sich nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrums in Richtung Louisiana weiterbewegen.

Claudia Buckenmaier, ARD Washington, zzt. Houston, zur aktuellen Situation

nachtmagazin 00:30 Uhr, 30.08.2017







Trump will Rettungspaket schnüren

US-Präsident Donald Trump will den vom Unwetter betroffenen Texanern finanzielle Hilfe zukommen lassen. Es werde sehr kostspielig, sagte er bei seiner Visite mit seiner Frau Melania am Dienstag in den Katastrophengebieten, ohne jedoch genaue Summen zu nennen. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um ein Rettungspaket zu schnüren und die Folgen von Hurrikan "Harvey" zu beheben. "Ich denke, wir werden die richtige Antwort finden." Aber womöglich habe es noch nie größere Schäden in der Geschichte des Landes gegeben, so Trump in Austin.

Zum Vergleich: Der Wirbelsturm "Katrina", der 2005 New Orleans zerstörte, gilt bislang als teuerster Hurrikan in den USA. Die Regierung in Washington half damals mit rund 100 Milliarden Dollar.

Einige Bankenregulierer riefen die Geldhäuser des Landes unterdessen auf, ihren Kunden bei den Zahlungsmodalitäten für Kredite entgegenzukommen. Spätere Zahlungen von Darlehensnehmern in den betroffenen Hochwassergebieten sollten möglich sein. Zugleich sollten mehr neue Kredite in diese Gemeinden gehen.

US-Stars spenden

Nicht nur untereinander zeigen sich die Menschen in den betroffenen Gebieten solidarisch und helfen einander. Sie bekommen inzwischen auch Hilfe von außen.

Mehrere US-Stars kündigten an, etwas für die Betroffenen tun zu wollen. So sagte Pop-Star Beyoncé, die aus Houston in Texas stammt, der Zeitung "The Houston Chronicle", sie suche mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation BeyGood nach Wegen, den betroffenen Menschen am besten Hilfe zukommen zu lassen. Sie bete für die Menschen in Houston und die mutigen Retter.

Auch die Reality-TV-Familie um Kim Kardashian setzt sich für die Flutopfer ein. Die Familie spendete 500.000 Dollar für die Betroffenen. Eine Hälfte des Geldes ging laut einer Sprecherin der Familie an das Rote Kreuz, die andere Hälfte an die Hilfsarmee.Auch Schauspieler und Comedian Kevin Hart appellierte an Stars, Geld für Houston zu spenden. Hart selbst kündigte an, 25.000 Dollar an das Rote Kreuz zu geben.