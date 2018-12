G20-Gipfel Immerhin eine Abschlusserklärung

Mit einer vage formulierten Abschlusserklärung endete der G20-Gipfel in Buenos Aires. In den Formulierungen setzten sich vor allem die USA durch. Am Ende herrschte Erleichterung, dass ein Eklat ausblieb.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires

Gastgeber Mauricio Macri versuchte, die Abschlusserklärung des Gipfels als großen Erfolg zu verkaufen. "Beim Klima-Thema waren wir uns auch einig, dass wir schneller handeln müssen, denn wir sind offensichtlich an einem Scheidepunkt und weiterhin waren sich alle einig, dass jeder seine Verpflichtungen angehen muss", sagte der argentinische Präsident nach dem G20-Gipfel.

Ute Brucker, ARD Rio de Janeiro, zzt. Buenos Aires, zum Abschluss des G20-Gipfels

tagesthemen 23:30 Uhr, 01.12.2018





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-478307~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Formulierungen wurden verwässert

Doch tatsächlich ist es mit der Einigung weit her. Die G20-Staaten einigen sich zwar darauf, dass eine starke Wirtschaft und ein gesunder Planet Hand in Hand gehen müssen. Aber einen Abschnitt weiter ist auch festgehalten, dass die meisten Staaten am Pariser Klimaschutzabkommen teilnehmen, die USA aber bei ihrer ablehnenden Haltung bleiben.

Ähnlich liest sich auch der Rest des Papiers. Alle Seiten sind erleichtert, dass der G20-Gipfel überhaupt mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung endet. Doch die meisten Formulierungen sind in den zähen Verhandlungen verwässert worden, bis sie niemandem mehr weh tun können.

Trafen sich am Rande des Gipfels doch noch zum Gespräch: Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump

US-Delegation setzt sich durch

"Multilateralismus - wir kämpfen darum, dass das Wort auftaucht", sagte Bundeskanzlerin Merkel nur eine Stunde vor dem Ende des Gipfels. Doch letztlich findet sich der Begriff nicht in dem Dokument.

Auf Druck der US-Delegation ist nur noch von einer "regelbasierten internationalen Ordnung" die Rede, damit Donald Trump nicht dem Wort "Multilateralismus“ zustimmen muss. Als großen Erfolg verkünden jetzt sowohl die EU als auch die USA, dass die Welthandelsorganisation WTO reformiert werden soll. Für die EU steckt dahinter ein Bekenntnis zu den Regeln der WTO, also einem Handel ohne Protektionismus, die USA werten diese Formulierung als Eingeständnis, dass die WTO in ihren bestehenden Strukturen nicht mehr funktioniert.

Bilaterale Treffen wichtiger als große Runden

Laut Macri ist man sich einig, dass Handel Entwicklung schafft. Aber er müsse eben fair sein. Was jeder anders interpretieren kann. Mit der Annäherung zwischen China und den USA im Streit um die Zölle gab es wenigstens eine Erfolgsmeldung vom Gipfel in Buenos Aires. Auch wenn der Handelsstreit damit noch nicht beigelegt ist.

Das Thema Flüchtlinge und Migration wird in der Abschlusserklärung lediglich gestreift, auch hier haben die USA eine deutlichere Formulierung verhindert.

Wesentlich wichtiger als die Verhandlungen in großer Runde und die dünnen Kompromiss-Formulierungen waren wohl die bilateralen Begegnungen zwischen den Staatenlenkern: Trump traf Russlands Präsident Wladimir Putin doch noch, nachdem er ursprünglich abgesagt hatte, Merkel konnte in der kurzen Zeit, die ihr blieb, noch mit Putin, Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem Inder Narendra Modi sprechen.

12.000 Kilometer für ein paar Stunden

Gegenüber Putin machte sie auch die Haltung der westlichen Länder zum neu aufflammenden Konflikt um die Ukraine klar. Dass Merkel trotz ihrer Flugzeugpanne für ein paar Stunden noch 12.000 Kilometer nach Buenos Aires reiste, wurde positiv aufgenommen. Merkel selbst sagte, sie sei froh gewesen, als sie hier war.

G20-Gipfel endet mit vagem Abschlussdokument

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

01.12.2018 22:10 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 01. Dezember 2018 um 23:30 Uhr und am Deutschlandfunk am 02. Dezember 2018 um 06:04 Uhr.