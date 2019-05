Die britischen Konservativen müssen bei der Europawahl mit starken Verlusten rechnen. Auch darum wollte Premierministerin May eine Teilnahme an der Abstimmung verhindern. Doch im Brexit-Chaos ist ihr die Zeit davongelaufen.

Die britischen Wähler werden auf jeden Fall an der Europawahl teilnehmen. Die Abstimmung findet auf den britischen Inseln am 23. Mai statt - drei Tage vor der Wahl in Deutschland. Das gab das Kabinettsmitglied David Lidington bekannt. Selbst wenn sich die Konservativen und Labour noch auf eine Annahme des Brexit-Abkommens verständigen, sei die Zeit zu knapp, um die verschiedenen Schriftstücke zu einem solchen Abkommen vor der Wahl ratifizieren zu lassen.

Man werde nun "die Anstrengungen verdoppeln", um die Brexit-Verzögerung so kurz wie möglich zu halten. Ideal wäre es, wenn die gewählten britischen Volksvertreter ihre Mandate im Europaparlament nicht anträten.

Mehr zum Thema EU-Wahlkampf in Großbritannien: Zwischen Wut und Verstecken

Die Regierung von Premierministerin Theresa May hatte eine Wahlteilnahme verhindern wollen. Umfragen sehen deutliche Verluste für ihre Konservativen und die oppositionelle Labour-Partei heraus. Wahlsieger könnte die neu gegründete Brexit-Partei werden.