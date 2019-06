Nach heftigen Protesten gegen seine Festnahme kommt der Enthüllungsjournalist Golunow wieder frei. Die Vorwürfe des Drogenhandels würden fallengelassen, teilte das russische Innenministerium mit.

Der russische Enthüllungsjournalist Iwan Golunow kommt nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß. Alle Anschuldigungen gegen ihn würden fallengelassen, sagte der russische Innenminister Wladimir Kolokolzew der Agentur Interfax zufolge. Es gebe nach den Ermittlungen keinen Hinweis auf eine Straftat des 36-Jährigen.

Der Hausarrest werde noch heute aufgehoben, hieß es weiter. Zwei ranghohe Polizeibeamte sollen wegen der Festnahme des Journalisten entlassen werden.

Festnahme wegen angeblichen Drogendelikts

Golunow arbeitete für das unabhängige Investigativ-Portal "Medusa" und hatte unter anderem Korruption bei Polizei und Geheimdienst aufgedeckt. In der vergangenen Woche war er festgenommen worden. Die Polizei erklärte, in seinem Rucksack und in seiner Wohnung seien "große Mengen" Drogen gefunden worden. Golunow gab dagegen an, die Drogen seien ihm untergeschoben worden.

Gegen die Festnahme hatte es national wie international Proteste gegeben. Gleich drei der größten russischen Tageszeitungen widmeten ihre Titelblätter einer Solidaritätsbekundung mit dem Journalisten.

Nach Ansicht seiner Unterstützer sollte Golunow mundtot gemacht werden. Journalisten und andere protestieren seit fünf Tagen vor der Zentrale der Moskauer Polizeibehörde. Mehr als 20.000 Personen hatten im Internet angekündigt, dass sie am Mittwoch gegen die Inhaftierung Golunows auf die Straße gehen wollen.