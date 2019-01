Abstimmung im Senat Showdown im Shutdown-Streit

Im Shutdown-Streit legen Republikaner und Demokraten heute ihre Lösungsvorschläge zur Abstimmung im Senat vor. Worum geht es? Und was passiert, wenn keine der beiden Seiten die Mehrheit bekommt?

Die Republikaner wollen über Trumps Vorschlag abstimmen lassen, der 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer vorsieht. Im Gegenzug würde die Regierung den Abschiebeschutz für sogenannte Dreamer verlängern: drei Jahre für 700.000 Menschen, die als Kinder einst mit ihren Eltern illegal in die USA eingereist waren.

Zumindest bei der Mehrheit der Bevölkerung scheint Trumps Strategie derzeit nicht gut anzukommen. In einer Umfrage des Senders CBS sagten 71 Prozent der Befragten, der Streit um die Mauer rechtfertige keinen "Shutdown". 66 Prozent sprachen sich dafür aus, dass Trump einen Budgetentwurf ohne Geld für die Mauer akzeptieren und die Regierung wieder öffnen sollte. Nur 35 Prozent sagten, Trump verhandele in dem Streit besser - 47 Prozent bescheinigten das der Sprecherin des Repräsentantenhaus, der Demokratin Nancy Pelosi. Die Notwendigkeit einer Grenzmauer sehen nur 37 Prozent.

Als Fortschritt gilt schon, dass sich Republikaner und Demokraten überhaupt auf eine Abstimmung im Senat einigen konnten. Auch wenn keiner der beiden Entwürfe durchkommen dürfte, so wird die Abstimmung zeigen, ob es Abweichler in einem oder beiden Lagern gibt. Außerdem bekommen die Senatoren so die Möglichkeit, sich im Senat zu dem Thema zu äußern. Die Hoffnung ist, dass sich vielleicht doch ein Ausweg abzeichnet.