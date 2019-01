Rede an die Nation Trump spricht von "humanitärer Krise"

Mit Spannung war Trumps Rede an die Nation erwartet worden. Darin sprach der US-Präsident von einer wachsenden Sicherheitskrise an der Grenze zu Mexiko. Die Schuld am Regierungsstillstand gab er den Demokraten.

US-Präsident Donald Trump hat seine mit Spannung erwartete Fernsehansprache an die Nation gehalten. Darin sprach er mit Blick auf die illegale Einwanderung von einer "wachsenden humanitären und Sicherheitskrise" an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Alle Amerikaner würden durch unkontrollierte illegale Einwanderung verletzt, sagte Trump. Sie belaste die staatlichen Ressourcen, nehme Arbeitsplätze weg und verringere Löhne.

Die Schuld für den seit fast drei Wochen anhaltenden Regierungsstillstand gab er den Demokraten. Seine Regierung müsse auf Drogen und illegale Einwanderer reagieren, die über die Grenze kämen. Die Demokraten verweigerten aber die Zustimmung, für eine Grenzmauer das Geld bereitzustellen. Die Barriere, für die der Kongress 5,7 Milliarden Dollar bewilligen soll, sei "absolut entscheidend" für die Grenzsicherheit, so Trump.

Kein nationaler Notstand

Der US-Präsident verzichtete jedoch darauf, einen nationalen Notstand wegen der Situation an der Grenze zu deklarieren - eine Option, die er in den vergangenen Tagen noch ins Spiel gebracht hatte. Mittels Deklarierung einer Notstandssituation könnte er versuchen, sich unter Umgehung des Kongresses die Milliarden für die Mauer zu beschaffen. Allerdings wären heftige juristische Auseinandersetzungen um dieses Vorgehen zu erwarten.

Tatsächlich haben die Übertritte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko in den vergangenen Jahren nachgelassen. Die Mauer ist eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Trump.