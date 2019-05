Europaparlament So wählten die EU-Staaten

Christdemokraten und Sozialdemokraten verlieren in Europa - dahinter verbergen sich in den Einzelstaaten höchst unterschiedliche Ergebnisse. Ein Überblick über die Prognosen und Hochrechnungen.

Frankreich

In einem äußerst knappen Rennen haben die Rechtspopulisten von Marine Le Pen ihren Sieg bei der Europawahl wiederholt. Le Pens Rassemblement National (RN) kam laut ersten Prognosen auf rund 24 Prozent der Stimmen, während die Partei La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron etwa 22 bis 23 Prozent erzielte. Auf Platz drei landeten überraschend die Grünen vor den konservativen Republikanern von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Le Pens vorherige Partei Front National hatte auch 2014 die Europawahl gewonnen.

Griechenland

In Griechenland liegt die konservative Partei Nea Demokratia laut Hochrechnung weit vor der Regierungspartei Syriza. Die Konservativen erhielten danach rund 33 Prozent der Stimmen, gut zehn Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Europawahl. Die regierende Syriza-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras kommt laut Hochrechnung auf 24 Prozent der Stimmen und liegt damit rund neun Prozentpunkte hinter der konservativen Oppositionspartei.

Die Konservativen werten das als klares Signal für einen Machtwechsel. Ihr Parteichef Kyriakos Mitsotakis forderte am Abend Regierungschef Tsipras zum Rücktritt auf und forderte Neuwahlen. Über vorgezogene Parlamentswahlen war in den letzten Tagen in Griechenland immer wieder spekuliert worden. Spätestens im Oktober müssen sie regulär stattfinden. Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Österreich

Trotz "Ibiza-Skandal" und dem daraus folgenden Bruch der Regierungskoalition ging die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz als klarer Sieger aus der Wahl hervor und holte laut Prognosen mit rund 34 Prozent mehr als sieben Prozentpunkte mehr als 2014. Die FPÖ kam auf rund rund 17 Prozent - ein Minus gegenüber 2014 von rund zwei Prozent. Die sozialdemokratische SPÖ konnte nicht von den innenpolitischen Turbulenzen profitieren und lag mit rund 23 Prozent weit hinter der ÖVP. Die Grünen kamen auf 13 Prozent und die liberalen Neos auf acht.

Polen

In Polen liegt ersten Prognosen zufolge die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) knapp vorne. Die Partei von Jaroslaw Kaczynski kommt demnach auf rund 42 Prozent, wie die Fernsehsender TVN24 und TVP am Sonntagabend unter Berufung auf Prognosen berichteten. Zweitstärkste Kraft wurde demnach mit 22 Mandaten das oppositionelle proeuropäische Parteienbündnis Europäische Koalition mit 39 Prozent. Dem Zusammenschluss gehören die größte liberalkonservative Oppositionspartei Bürgerplattform PO sowie die Bauernpartei PSL, die sozialdemokratische SLD, die liberale Nowoczesna (Die Moderne) und die Grünen an.

Portugal

Die regierenden Sozialisten stehen vor einem klaren Sieg. Nach den vom staatlichen Fernsehsender RTP veröffentlichten Zahlen erhielt die Partei von Ministerpräsident António Costa 30 bis 34 Prozent der Stimmen. Platz zwei belegte demnach die Sozialdemokratische Partei mit 20 bis 24 Prozent vor dem marxistischen Linksblock, der auf neun bis zwölf Prozent kommt.

Rumänien

Die regierenden Sozialdemokraten (PSD) haben laut Wählerbefragungen die Europawahl verloren. Sie kommen demnach auf rund 26 Prozent der Wählerstimmen, während drei miteinander konkurrierende Oppositionsparteien zusammen rund 66 Prozent erreichen. Der vorbestrafte PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea räumte die Niederlage indirekt ein. Rumänische Medien hatten kommentiert, dass ein Ergebnis von unter 30 Prozent von der regierenden PSD als Niederlage gewertet würde und zu einem Sturz Dragneas durch eigene Parteifreunde führen könne.

Schweden

In Schweden konnten sich die Sozialdemokraten als stärkste Kraft behaupten. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erzielten aber starke Zugewinne und landeten laut dem TV-Sender SVT auf dem dritten Rang nur knapp hinter den Moderaten.

Spanien

Deutlicher Sieg für die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez: Laut Prognosen kommt die PSOE auf rund 28 Prozent der Stimmen. Die Sozialisten hatten bereits die Parlamentswahl Ende April gewonnen, auch wenn sie die absolute Mehrheit dabei deutlich verfehlten. Ein erneutes Debakel erlebte den Prognosen zufolge die konservative Volkspartei PP, die bis Juni 2018 in Spanien an der Regierung war und bereits bei der Parlamentswahl in einem historisch schlechten Ergebnis die Hälfte ihrer Mandate verloren hatte. Die PP käme demnach nur auf 17 Prozent. Die ultrarechte Newcomer-Partei Vox käme - so die Prognosen - nur auf rund 6 Prozent.

Ungarn

Die rechtspopulistische Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban fuhr nach ersten Umfragen einen haushohen Sieg ein. Sie kam demnach auf 56 Prozent der Stimmen, nachdem sie bei der Europawahl 2014 mehr als 51 Prozent erzielt hatte. Weit abgeschlagen dahinter lagen die oppositionellen Sozialisten von der MSZP und die Demokratische Koalition mit jeweils zehn Prozent der Stimmen. Erst danach folgte die rechtsradikale Jobbik-Partei, die 2014 noch auf Platz zwei in Ungarn gelegen hatte.

Zypern

Die konservative zyprische Demokratische Gesamtbewegung DYSI hat die Europawahl laut Staatsfernsehen trotz deutlicher Stimmverluste gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen kommen die Konservativen auf 29 Prozent. Zweitstärkste Kraft wird die linke Partei AKEL mit 28 Prozent.