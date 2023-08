Feuer in Griechenland Waldbrände breiten sich unkontrolliert aus Stand: 22.08.2023 10:34 Uhr

Ascheregen und unkontrollierte Feuer: In Griechenland spitzt sich die Lage in vielen Waldbrand-Gebieten zu. Bei Alexandroupolis mussten Ortschaften evakuiert werden - darunter auch ein Krankenhaus.

Bei den Waldbränden in Griechenland ist keine Entspannung in Sicht: Binnen 24 Stunden hat die Feuerwehr mehr als 60 neue Brandherde registriert. Zwar seien laut einem Sprecher der Feuerwehr viele sofort gelöscht worden - aber längst nicht alle: Mindestens fünf große Waldbrände breiteten sich demnach bei teils stürmischen Winden unkontrolliert weiter aus.

Besonders stark betroffen ist die nordostgriechische Hafenstadt Alexandroupolis. Dort hat das Feuer, das den vierten Tag in Folge brennt, Siedlungen nahe der Stadt erreicht. "In der Stadt selbst regnet es Asche und die Flammen kommen immer näher", berichtete eine Reporterin des Staatssenders ERT.

Feuerwehrleute und Anwohner kämpften die ganze Nacht über gegen die Brände. Zahlreiche Ortschaften wurden evakuiert. In der Nacht musste schließlich auch das Universitätskrankenhaus der Stadt evakuiert werden - 175 Menschen, darunter Kinder und Kleinkinder, wurden auf einer Fähre untergebracht oder in Krankenhäuser anderer Städte verlegt, wie der Sender Skai berichtete.

Medienberichte: Ein Toter in Dadia

Weiterhin unkontrolliert wüten auch die Großbrände im Nationalpark Dadia im äußersten Nordosten des Landes. Dort soll nach Medienberichten ein Migrant an einer Rauchvergiftung gestorben sein. Im Wald von Dadia verstecken sich immer wieder Menschen, die irregulär aus der Türkei über den Grenzfluss Evros nach Griechenland eingereist sind. Ob sich in dem Waldgebiet noch weitere Menschen aufhalten und gefährdet sein könnten, ist völlig unklar.

Die Rauchschwaden der gewaltigen Brandherde sind so groß, dass sie viele Hundert Kilometer entfernt noch deutlich zu erkennen sind, wie Satellitenbilder zeigten. Der Wind trieb die Rauchwolken am Morgen quer über Mittelgriechenland bis weit hinaus auf das im Westen gelegene Ionische Meer.

So wurden die Bewohnerinnen und Bewohner auf den mehr als 500 Kilometer westlich entfernten Inseln Ithaka und Kefalonia im Ionischen Meer am Morgen von Rauchwolken und Gestank geweckt, der Himmel war verdunkelt. Satellitenbilder zeigten, dass die Schwaden sogar Italien erreichen könnten, wenn der Wind entsprechend weht.

Feuer sorgt auf Euböa für Stromausfälle

Weitere große Brandherde entwickelten sich fast im Stundentakt - unter anderem auf Euböa. Auf der zweitgrößten griechischen Insel tobt auf einem Berg ein großer Brand, der die Ortschaften Nea Artaki und Psachna bedroht. Das Industriegebiet von Nea Artaki und andere Siedlungen mussten evakuiert werden. Es seien Häuser und Ställe abgebrannt, berichteten griechische Medien. Vielerorts fielen Wasser und Strom aus, weil Strommasten verbrannten und die Leitungen mit sich rissen.

Ähnlich sah es auf der Insel Kythnos aus, wo es seit Montag an zwei Fronten brennt und die Flammen noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Vier Siedlungen wurden dort bislang evakuiert, noch sei das Feuer aber nicht an die Häuser gelangt. Auch Hotels seien nicht bedroht, sagte der Bürgermeister der Insel.

Verdacht der Brandstiftung in Dadia und Aspropyrgos

15 Kilometer westlich von Athen brach am Morgen ein Brand in der Gemeinde Aspropyrgos aus. Auch dort herrschen starke Winde, Anwohner wurden per Warn-SMS dazu aufgerufen, die Gegend zu verlassen. Dort wie auch für den Waldbrand von Dadia gehen die Behörden von Brandstiftung aus, wobei mutmaßliche Täter noch nicht festgestellt wurden. Allerdings waren beispielsweise am Montag in Dadia binnen zwei Stunden zwölf Feuer ausgebrochen, was als Indiz für Brandstiftung gilt.

In der Region Böotien westlich von Athen brennt es bereits seit Sonntagnacht - dort war am Montag ein Schäfer ums Leben gekommen, der versucht hatte, seine Tiere vor den Flammen zu retten und vermutlich an einer Rauchvergiftung starb, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die weiteren Aussichten für die Entwicklung der Brände sind denkbar schlecht: Für fast ganz Griechenland warnte der Zivilschutz vor sehr hoher bis extrem hoher Waldbrandgefahr. Problematisch sind vor allem die starken Winde und mancherorts auch Sturmböen, die die Flammen vor sich her treiben und die Feuerfronten ausweiten. Sie machen die Löscharbeiten fast unmöglich und für die Löschhubschrauber und -flugzeuge zudem sehr gefährlich.