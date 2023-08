Überblick Feuer in Europa und Kanada Verzweifelter Kampf gegen die Brände Stand: 21.08.2023 11:30 Uhr

Die Flammen wüten weiter in vielen Teilen Europas und in Kanada: Auf Teneriffa sind bislang etwa sechs Prozent der Insel abgebrannt. In Griechenland ist ein neues Feuer bei Athen ausgebrochen. Und in Kanada hilft nun das Militär. Die Lage im Überblick.

Weltweit sorgen massive Brände für Zerstörung und gefährden Bewohnerinnen und Bewohner. In Europa sind derzeit vor allem Teneriffa und Griechenland betroffen. Auch in Kanada kämpfen Einsatzkräfte weiterhin gegen die mehr als 1.000 Feuer. Ein Überblick über die Lage.

Teneriffa: Polizei geht von Brandstiftung aus

Fünf Tage nach dem Ausbruch eines Waldbrandes auf Teneriffa gibt es erste Fortschritte. "Das Potenzial des Feuers nimmt ab", wird der Chef für die Feuerbekämpfung, Federico Grillo, von der Regionalzeitung "El Día" zitiert.

Die Feuerwehr ist mit mehr als 300 Kräften sowie mit 24 Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Am frühen Morgen zog sie auf der Plattform X, ehemals Twitter, eine erste Bilanz: "Die Nacht ist viel besser verlaufen als erwartet - und hat eine gewisse Normalität und Ruhe zurückgebracht."

Dank der "hervorragenden Arbeit der Löschmannschaften und besserer Klimabedingungen" sei man dabei, das Feuer an mehreren Flanken unter Kontrolle zu bringen, sagte der regionale Regierungschef Fernando Clavijo. Die Winde würden zunehmend schwächer, die Temperaturen niedriger und die Luftfeuchtigkeit höher.

Nach Behördenangaben hat das Feuer bisher kein einziges Haus zerstört. Es gab demnach auch keine Verletzten. In den touristischen Gebieten herrsche Normalität, hieß es. Im Laufe des Tages wollte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf die Insel fliegen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Die Flammen haben bislang rund 12.800 Hektar Natur erfasst, wie der kanarische Notdienst mitteilte. Das entspricht etwa sechs Prozent der Inselfläche. Es handele sich um einen der schwersten Brände auf Teneriffa in den vergangenen 40 Jahren. Inzwischen sieht die Polizei Brandstiftung als Ursache erwiesen an.

Die Zahl der Menschen, die bisher wegen des Feuers im Norden und Nordosten der Insel ihre Häuser verlassen mussten, liegt nach Behördenschätzung bei etwa 13.000. Diese Schätzung basiere auf den Einwohnerzahlen der elf betroffenen Gemeinden. Zunächst hatte eine Behördensprecherin am Samstag sogar von rund 26.000 Evakuierten gesprochen. Diese Zahl wurde später deutlich nach unten korrigiert.

Griechenland: Badeort bei Athen evakuiert

In Griechenland geht der Kampf gegen mehrere große Wald- und Buschbrände weiter. Ein neues Feuer hat sich in der Nacht in der Region Böotien westlich von Athen entwickelt. Dort wurde am Morgen der Badeort Paralia Saranti evakuiert. Ein etwa 80 Jahre alter Mann starb. Der Schäfer habe seine Tiere vor den Flammen retten wollen und sei in den Rauchschwaden ohnmächtig geworden und vermutlich erstickt, bestätigte die Feuerwehr dem Staatssender ERT.

Für die Region Attika, in der die Hauptstadt Athen liegt, sowie die angrenzenden Regionen gilt laut griechischem Zivilschutz die höchste Stufe der Brandgefahr. Es wehen stürmische Winde, die auch in den nächsten Tagen anhalten sollen. "Der Wind ist unser größter Feind", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Weil es in den betroffenen Gegenden teils seit Monaten nicht geregnet hat, ist die Vegetation ausgedörrt. Fangen Pflanzen und Bäume Feuer, treibt der Wind die Flammen so schnell voran, dass die Feuerwehr kaum eine Chance hat.

Die Feuer nahe der nordostgriechischen Hafenstadt Alexandroupolis konnten zwischenzeitlich weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Sie seien jedoch immer noch gefährlich, berichtete der Staatssender. Dort waren am Wochenende vorsorglich zwölf Dörfer und Siedlungen evakuiert worden. Viele Menschen hätten jedoch mittlerweile zurückkehren können, hieß es. Nach griechischen Medienberichten sind mehrere Häuser und eine Kirche stark beschädigt. Die Flammen haben laut den Behörden mehrere Häuser in der Ortschaft Loutros beschädigt und auch Agrarland zerstört. Insgesamt kämpfen die Feuerwehrleute gegen 53 Brände im Land.

Kanada: Militär unterstützt bei Evakuierungen

In Kanada wurden die Waldbrände zuletzt durch starken Wind weiter angefacht. Insgesamt gibt es 1.000 aktive Feuer, von denen laut dem Kanadischen Waldbrandzentrum zwei Drittel außer Kontrolle sind.

In dem besonders betroffenen Ort West Kelowna am See Okanagan im Süden der Provinz British Columbia sehe die Lage jedoch "endlich besser aus", sagte der dortige Feuerwehrchef Jason Brolund laut dem Sender CBC auf einer Pressekonferenz. Seinen Worten zufolge wurden in der Gemeinde innerhalb eines Tages keine weiteren Häuser zerstört. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung in die Provinz zu entsenden. Das Militär werde bei Evakuierungen sowie anderen logistischen Aufgaben helfen, schrieb Trudeau auf der Plattform X, dem früheren Twitter.

Ein größeres Feuer, das unter anderem West Kelowna bedroht, erstreckte sich nach Schätzungen der Behörden über eine Fläche von 11.000 Hektar. Etwa 150 Kilometer weiter nördlich hatten sich am Samstag zwei Brände Behörden zufolge zu einem Feuer der Größe von mehr als 41.000 Hektar vereint. Betroffen sei die Region um den See Shuswap, teilten die Behörden mit. Waldbrände sind in vielen Regionen Kanadas üblich. Derzeit erlebt man aber die schlimmste bekannte Saison in der Geschichte des Landes. Experten sehen die extremen Feuer auch als Folge der Klimakrise, die unter anderem zu ausgetrockneten Böden geführt habe.