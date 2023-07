Extremwetter im Mittelmeerraum Brände, Hitze und noch keine Entwarnung Stand: 26.07.2023 08:08 Uhr

Feuerwehren im Mittelmeerraum kämpfen weiterhin gegen heftige Waldbrände. Besonders schwierig ist die Lage auf Rhodos und Korfu. Hinzu kommen Temperaturen von 46 Grad. In Algerien und Italien wird es langsam kühler.

Extreme Hitze, Waldbrände und Feuerwehrleute im Dauereinsatz - die Lage in mehreren Ländern rund um das Mittelmeer bleibt angespannt. In Griechenland etwa werden heute bis zu 46 Grad erwartet. "Es ist ein explosiver Cocktail. Hitze, Winde und Brände", sagte eine griechische Meteorologin.

Erst am Donnerstag soll es sich in Griechenland zumindest leicht "abkühlen": auf etwa 35 Grad. Auch in Italien wird damit gerechnet, dass die Temperaturen landesweit zurückgehen. In Rom werden knapp 30 und auf Sizilien bis zu 35 Grad erwartet.

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz Janez Lenarcic warnte auf Twitter: "In den nächsten zwei Tagen wird die Feuer-Gefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."

Griechenland: Mehr als 500 große Brände

Feuerwehrleute in Griechenland kämpfen seit dreizehn Tagen gegen mehrere Waldbrände. Besonders betroffen sind weiterhin die Inseln Rhodos und Korfu. Auf Korfu mussten wegen starker Rauchbildung und der heranrückenden Flammen drei Dörfer evakuiert werden.

Auf Rhodos ist weiterhin der Südosten der Insel betroffen. Mindestens 3.000 Freiwillige sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nach Gennadi und Lindos gekommen, um zu helfen. Touristen seien nicht in Gefahr, hieß es von Seiten der Behörden. Viele der Menschen, die am Samstag im Sicherheit gebracht worden waren, seien bereits abgereist. Allein auf Rhodos wurden in den vergangenen Tagen mehr als 20.000 Menschen aus Häusern und Ferienanlagen evakuiert.

Der Reiseveranstalter FTI teilte mit, bis Sonntag (30. Juli) alle Buchungen mit Reisezielen in die von Waldbränden betroffenen Regionen im Südosten von Rhodos abzusagen. TUI hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt dies bis einschließlich Sonntag. DER Touristik sagte bis einschließlich Samstag alle Reisen in den Süden der Insel ab.

Drei Tote auf der Insel Euböa

Auch auf den Inseln Euböa und Korfu kämpften die Feuerwehren gegen die Flammen. Auf Euböa stürzte am Dienstag ein Löschflugzeug ab. Zwei griechische Piloten kamen ums Leben, wie die Regierung mitteilte. Der staatliche Sender ERT zeigte Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie ihr Löschflugzeug im Einsatz abstürzte und explodierte. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte vor wenigen Tagen eingeräumt, dass die griechischen Löschflugzeuge "alt, schwer zu fliegen und anfällig" seien. Er stellte neue Modelle für 2026 in Aussicht.

Ebenfalls auf Euböa wurde am Dienstag die verkohlte Leiche eines Mannes entdeckt. Nun werde geprüft, ob es sich bei dem Toten um einen seit Sonntag vermissten Hirten handele, sagte eine Polizeisprecherin.

Bislang sind nach Angaben der Umweltorganisation WWF 35.000 Hektar abgebrannt. Der griechische Zivilschutz sprach von mehr als 500 großen Bränden, die in den vergangenen Tagen im Land wüteten.

Algerien: Temperaturen sinken allmählich

Im nordafrikanischen Algerien sollen die Temperaturen heute laut dem nationalen Wetteramt allmählich sinken - in den vergangenen Tagen lagen sie in einigen von Waldbränden betroffenen Regionen bei rund 50 Grad. Bislang starben bei den Feuern 34 Menschen. Etwa 1.500 wurden in Dörfern in Sicherheit gebracht.

Besonders betroffen ist die algerische Region Beni Ksila östlich der Hauptstadt Algier. Dort seien seit Sonntag 23 Menschen gestorben, berichtete der örtliche Sender Soummam Radio. 197 weitere seien verletzt worden. Unter den Toten seien zehn Soldaten, die bei einer Evakuierung dem Feuer zum Opfer gefallen seien, berichtete das algerische Verteidigungsministerium.

Brände in Zypern, Italien und Frankreich

Auf der Mittelmeerinsel Zypern, die schon seit Mitte Juli unter Temperaturen von 40 Grad und mehr ächzt, brachten mehr als 100 Feuerwehrleute am Morgen einen Waldbrand unter Kontrolle, der innerhalb nur einer Nacht etwa 20 Hektar Wald zerstörte.

Auch auf Sizilien kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände. Einer der Brände kam dem Flughafen von Palermo so nahe, dass dieser am Montag für mehrere Stunden geschlossen wurde. Medienberichten zufolge wurden auf der Insel die verbrannten Leichen zweier Menschen im Alter von etwa 70 Jahren in einem zerstörten Haus gefunden. Die Leiche einer 88-Jährigen wurde nahe Palermo entdeckt.

Auch Frankreich war betroffen. Nahe des Flughafens von Nizza kämpften Feuerwehrleute und Löschflugzeuge gegen einen Flächenbrand.