Erneut Temperaturen über 40 Grad Griechenland erwartet Höhepunkt der Hitzewelle Stand: 22.07.2023 05:12 Uhr

In Griechenland nähert sich die dritte Hitzewelle des Jahres ihrem Höhepunkt. Landesweit werden am Wochenende wieder Temperaturen von rund 40 Grad erwartet. Anderswo kann erst einmal durchgeschnauft werden - auch in Deutschland.

Griechenland ist fest im Griff einer erbarmungslosen Hitzewelle: Die Temperaturen kletterten nach Angaben des Wetteramtes am Freitag auf 44 Grad Celsius in Thessaloniki im Zentrum des Landes und auf 41 Grad in der Hauptstadtregion Athen - und in den kommenden Tagen soll es noch heftiger werden. Es könnte "das heißeste Juli-Wochenende seit 50 Jahren" werden, sagte der Meteorologe Panagiotis Giannopoulos im Fernsehsender ERT.

Für Sonntag, den voraussichtlich heftigsten Tag der derzeitigen Hitzewelle, werden 45 Grad in Thessaloniki und 44 Grad in Athen vorausgesagt. Insgesamt stünden Athen noch sechs bis sieben Tage mit Temperaturen über 40 Grad bevor, sagte Giannopoulos. Dies sei selbst für die an heiße Sommer gewöhnte Hauptstadt außergewöhnlich.

Waldbrandgefahr steigt

Auch der Meteorologe Yannis Kallianos ging von einer anhaltenden Hitzewelle im Land aus. Sie könne bis kommende Woche Donnerstag oder Freitag andauern, sagte er im privaten Fernsehsender Mega.

Am Sonntag und Montag könnten Nordwinde mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde die Entstehung von Bränden begünstigen, warnte Kallianos. Betroffen sind vor allem die Region um die Hauptstadt Athen, die Insel Euböa und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes, wie die Karte der Behörden zeigt. Auch für die Ferieninseln Rhodos und Samos wurde die zweithöchste Stufe der Brandgefahr ausgerufen.

Obwohl einige Feuer inzwischen schon wieder gelöscht werden konnten, kämpfte die griechische Feuerwehr am Freitag nach eigenen Angaben immer noch gegen 79 Brände im ganzen Land. Es sei ein "weiterer schwieriger Tag" mit 52 neuen Bränden gewesen, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilios Vathrakoyannis.

Internationale Hilfe

Nach Angaben des Zivilschutzes haben viele europäische Länder sowie Jordanien und Israel in den vergangenen Tagen Feuerwehrleute, Löschflugzeuge und Hubschrauber nach Griechenland geschickt, um bei der Bekämpfung der Flammen zu helfen.

Am Freitag kündigte auch das Nachbarland Türkei einen Hilfseinsatz an: Wie das türkische Präsidialamt mitteilte, werden zwei Löschflugzeuge und ein Hubschrauber nach Griechenland geschickt.

Leichte Abkühlung in Italien und Spanien

In Italien hingegen ist die Hitzewelle "Caronte" vorerst ein wenig abgeklungen. Für das Wochenende werden in Rom, Bologna, Florenz nach der Vorhersage des Wetterportals Il Meteo um die 34 Grad erwartet. In den südlichen Regionen des Festlandes sowie auf Sardinien und Sizilien könnte es wieder sehr heiß werden, mancherorts um die 40 Grad.

Für die kommende Woche erwartet das Mittelmeerland erneut teils extrem hohe Temperaturen - in der Hauptstadt Rom etwa bis zu 40 Grad und im Süden mehr als 40 Grad, wie es weiter hieß.

In Spanien war es am Freitag unter anderem mit 32 Grad in Madrid für die Menschen relativ erträglich. Heiß soll der Sonntag werden, an dem auch die spanischen Parlamentswahlen stattfinden. Wie der staatliche meteorologische Dienst Aemet vorhersagte, werden in Teilen Südspaniens erneut mehr als 40 Grad erwartet.

Viele Wolken und teilweise Regen in Deutschland

Für das Wochenende in Deutschland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und den einen oder anderen Regen- und Gewitterschauer. Ins Schwitzen dürfte kaum jemand kommen, denn am Samstag liegen die Höchstwerte vor allem an der Nordsee und Umgebung unter 20 Grad - dort sind nachts Tiefstwerte bis acht Grad möglich. Im Südwesten Deutschlands dagegen dürfte sich längere Zeit die Sonne blicken lassen, es bleibt trocken. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad ist es angenehm sommerlich.

Am Sonntag wird es im Süden und Südosten sehr warm - mit bis zu 30 Grad in Südostbayern. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Ansonsten sind zahlreiche Wolken zu sehen, es muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. In der Nordwesthälfte sind die Temperaturen mit maximal 18 bis 24 Grad deutlich frischer als im Süden.