Neue Hitzewelle in Sicht Waldbrände in Griechenland eingedämmt Stand: 20.07.2023 11:00 Uhr

In Griechenland sind zwei der drei Waldbrände weitgehend unter Kontrolle. Allerdings droht eine neue Hitzewelle. Auf dem Balkan ist das Wetter inzwischen umgeschlagen: Durch Unwetter kamen mindestens fünf Menschen ums Leben.

Aufatmen in Griechenland - die seit Tagen tobenden Waldbrände sind auf dem Festland nach Angaben der Behörden weitgehend eingedämmt worden. Ein Feuer nahe Loutraki - westlich der Hauptstadt Athen -, das Anfang der Woche zu Massenevakuierungen geführt hatte, konnte unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

In der Region Dervenochoria nördlich der Hauptstadt gebe es ebenfalls noch kleinere Brandherde, von denen man jedoch hoffe, sie im Laufe des Tages zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Radiosender "Skai". Einsatzkräfte blieben vor Ort - auch für den Fall, dass die Flammen wieder aufloderten.

Auf Rhodos hingegen tobt der Waldbrand in der Mitte der Ferieninsel weiter. Die Lage sei zwar etwas besser als am Vortag, doch das unwegsame Gelände mit bis zu 15 Meter hohen Bäumen erschwere die Löscharbeiten, berichtete der Staatssender ERT.

Anhaltend hohe Gefahr von Waldbränden

Entwarnung ist trotz der vorerst eingedämmten Brände auf dem Festland nicht in Sicht. Zwar haben die zuvor starken Winde nachgelassen, allerdings warnen die Behörden wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit weiterhin vor hoher Brandgefahr. Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis sprach von einem sehr hohen Risiko vor allem in der Region um Athen, in Attika, auf der Insel Kreta sowie auf der Halbinsel Peloponnes.

Der griechische Wetterdienst sagte den Beginn einer zweiten Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius vorher. Am Freitag könnte es sogar 44 Grad heiß werden.

Spanien: Höchstwerte bei Wassertemperatur

Auch andere Länder leiden weiter unter großer Hitze. Frankreich verzeichnete Temperaturen von bis zu 40 Grad im Süden des Landes. Auf der spanischen Kanareninsel La Palma kämpfen seit Samstag Hunderte Feuerwehrleute gegen einen Brand, der bereits 4500 Hektar Land zerstört hat. 4000 Menschen mussten evakuiert werden. Mittlerweile sei das Feuer weitgehend unter Kontrolle, hieß es.

Auch auf dem spanischen Festland ist es heiß - und auch das Meer erwärmt sich zusehends. Wie der spanische Wetterdienst mitteilte, lag die durchschnittliche Wassertemperatur vor Spaniens Küsten Mitte Juli bei 24,6 Grad und damit 2,2 Grad über dem Durchschnitt. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1940 wurde Mitte Juli keine so hohe Durchschnittstemperatur im Meer gemessen.

Weiterhin Hitze im Süden Italiens

Im Norden Italiens verliert das Hochdruckgebiet "Caronte" an Kraft, sagte der Meteorologe Antonio Sanò vom privaten Wetterdienst ilmeteo.it. Im Süden Italiens geht es jedoch weiter mit den heißen Temperaturen. In diesen Regionen wird zwar ein leichter Temperaturrückgang zu spüren sein, der Sanò zufolge jedoch angesichts der bereits hohen Temperaturen kaum zu bemerken sein wird.

Auf den italienischen Inseln Sardinien und Sizilien könnte den Vorhersagen zufolge möglicherweise bald Europas Hitzerekord von 48,8 Grad gebrochen, der im August 2021 in Sizilien gemessen wurde. Aus Rom, wo 40 Grad gemessen wurden, flüchteten viele Menschen ans Meer.

Fünf Tote durch Unwetter auf dem Balkan

In Kroatien, Slowenien und Bosnien ist das Wetter umgeschlagen. Durch heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen kamen insgesamt mindestens fünf Menschen ums Leben.

In Kroatien wurden laut Polizei und Medienberichten mindestens vier Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen, zwei von ihnen in der Hauptstadt Zagreb. Auch ein Baukran kippte um, der Kranführer wurde verletzt. Einsatzkräfte räumten in Zagreb von umgestürzten Bäumen und Strommasten blockierte Straßen frei. Die Behörden warnten Anwohner und Urlauber davor, Parks und Wälder zu betreten. Zagrebs Bürgermeister Tomislav Tomasevic sagte, das Unwetter sei "sowohl hinsichtlich der Stärke als auch der Schäden" beispiellos gewesen.

Im benachbarten Slowenien wurde laut lokalen Medienberichten ebenfalls ein Mensch durch einen umstürzenden Baum in der Nähe des Bleder Sees getötet, der ein beliebtes Reiseziel ist. Im nordbosnischen Brcko gab es ebenfalls ein Todesopfer. Dabei ist bislang unklar, ob es einen Zusammenhang mit dem Unwetter gab.

Mehr Hitzewellen wegen des Klimawandels

Extreme Hitzewellen häufen sich wegen des Klimawandels. Schon jetzt hat sich die Erde um etwa 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt, in Deutschland sind es sogar 1,6 Grad. Die fatalen Folgen sind nach den Forschungen des Weltklimarats: je nach Region mehr und längere Hitzewellen und Dürren oder auch häufigere Überschwemmungen und Wirbelstürme. Der Sprecher des Wetterdienstes Aemet Ruben del Campo sagte: "Eines ist klar: Der Klimawandel verstärkt extreme Wetterereignisse."