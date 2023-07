Waldbrände in Griechenland Starke Winde fachen Feuer auf Rhodos weiter an Stand: 25.07.2023 08:42 Uhr

Griechenland kämpft weiter gegen die schweren Waldbrände. Auf Rhodos ist trotz eines massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ein Großbrand immer noch außer Kontrolle. Auch weitere Hotelanlagen sind bedroht.

Obwohl mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter seit Tagen im Einsatz sind, toben die Brände in zahlreichen Regionen Griechenlands weiter. Laut Zivilschutz ist die Brandgefahr extrem hoch.

Dramatisch ist die Lage weiterhin im Südosten der Ferieninsel Rhodos. Dort wehen starke Winde und fachen immer wieder die Flammen an. Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos sind bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen. "Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk.

Am Montag brannten mehrere Häuser auf den Bergen der Insel aus. Auch weitere Hotelanlagen sind bedroht. Der Schaden auf Rhodos ist bereits groß. Etwa zehn Prozent der Hotels der Insel sind nach Angaben des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Wochenende beschädigt worden. Die meisten beschädigten touristischen Anlagen befinden sich südlich der Region von Lindos.

Kritik an Rettungsaktion

Britische Urlauber kritisierten die Organisation der Evakuierungen. "Unser Hotel hatte Platz für 1.200 Personen, aber es gab nur einen Bus, der wartete", sagte Ian Murison, ein Geschäftsmann aus London. Nach Angaben der britischen Regierung halten sich zwischen 7.000 und 10.000 Staatsangehörige auf der Insel auf. Einige Touristen beklagten, die Reiseunternehmen hätten ihnen weder Informationen zukommen lassen noch Hilfe geleistet.

"Wir haben alle unsere Koffer genommen und sind losgelaufen. Es dauerte etwa drei Kilometer, bis wir unter der Aschewolke herauskamen", sagte Murison über die Flucht seiner Familie aus dem Hotel. Zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn habe er schließlich einen Strand erreicht. Dort hätten sie - wegen eines Stromausfalls im Dunkeln - zusammen mit Tausenden anderen auf die Evakuierung per Bus oder Boot gewartet.

Am Strand hätten sich chaotische Szenen abgespielt. Die Menschen hätten sich gedrängt, um in eines der kleinen Boote zu steigen, die die Urlauber in Sicherheit bringen sollten. "Es spielte keine Rolle, ob man Kinder hatte. Erwachsene kämpften darum, als nächstes an Bord zu kommen", sagte er.

Mitarbeiter des griechischen Außenministeriums sowie mehrerer Botschaften bemühten sich am internationalen Flughafen, Touristen zu helfen, die ihre Reisedokumente verloren hatten. Mehrere Reiseveranstalter und Fluggesellschaften wie TUI und Easyjet schickten Flugzeuge nach Rhodos, um evakuierte Touristen auszufliegen.

Hoffen auf Entspannung am Donnerstag

Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens toben rund um die Hafenstadt Karystos Feuer und bedrohen Dörfer. Zudem brennt es auf der Halbinsel Peloponnes nahe der Hafenstadt Egio sowie auf der Insel Korfu. Diese Brände sind inzwischen eingedämmt worden und bedrohen keine bewohnten Gebiete, teilte die Feuerwehr mit. Den Griechen helfen Feuerwehrleute aus mehreren EU-Staaten. Auch die Türkei und Ägypten haben Löschflugzeuge und Hubschrauber geschickt.

Heute und morgen werden in fast allen Landesteilen wieder extrem hohe Temperaturen erwartet. "Die Thermometer könnten vor allem am Mittwoch 46 und mehr Grad zeigen", sagte eine Meteorologin des Wetteramtes im Nachrichtensender Skai. Vor allem im Westen des Landes wird ein aus Richtung Libyen kommender Wind erwartet: Es ist ein heißer, trockener Fallwind - der berüchtigte "Livas". Dieser Fallwind sei extrem trocken und so heiß wie Luft aus einem Haartrockner, beschrieben Meteorologen das Phänomen. Am Donnerstag wird dann eine Abkühlung auf etwa 35 Grad erwartet.

Mit Hitze und Trockenheit haben weiterhin auch andere Länder im Mittelmeerraum zu kämpfen. Eine hohe Waldbrandgefahr besteht etwa in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Auf Malta führten die hohen Temperaturen auch zu Stromausfällen, die teils sogar bis zu 36 Stunden andauerten.