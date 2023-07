faq Waldbrände Was Griechenland-Reisende wissen müssen Stand: 24.07.2023 11:39 Uhr

In vielen Regionen Griechenlands brennt es. Die Situation ist für Tausende Touristen unübersichtlich. Wie reagieren die Behörden? Ist es möglich, eine gebuchte Reise noch zu stornieren? Und welche Rechte haben Fluggäste?

Wo brennt es in Griechenland?

Am heftigsten brennt es auf der Insel Rhodos - inzwischen seit gut einer Woche. Am Wochenende gerieten die Feuer außer Kontrolle. Zehntausende Touristen mussten evakuiert werden. In der Nacht kämpften Hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen. Mit dem ersten Tageslicht sollten abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Auch auf Korfu sind nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Inzwischen konnte der Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden.

Große Brände wurden ebenfalls auf den Inseln Euböa und Evia, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egio gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf zahlreichen Inseln ist die Waldbrandgefahr extrem hoch. Dies wird auch in den kommenden Tagen so bleiben, warnte der griechische Zivilschutz.

Warum brennt es so extrem?

Seit Tagen hat eine starke Hitzewelle mit vielerorts Temperaturen von über 40 Grad das Land im Griff. Auch zuvor war es bereits länger heiß und trocken. Die Auslöser der Brände sind noch unklar. Wegen starker Winde wüteten zuletzt bereits riesige Waldbrände im Westen Attikas - dem Großraum Athen - sowie in Loutraki nahe Korinth und auf Rhodos.

"Die Situation auf Rhodos ist schwierig, weil das Feuer nicht unter Kontrolle ist", erklärte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Vassilis Vathrakogiannis. Es herrsche ein "explosives Gemisch mit geringer Luftfeuchtigkeit, hohen Boden- und Lufttemperaturen und starkem Wind".

Wie viele Menschen sind von den Evakuierungen betroffen?

Auf Rhodos waren am Samstag bei einer der größten Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands etwa 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Tausende Touristen verbrachten die zweite Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele warteten im Flughafen auf die nächste Möglichkeit, um abzufliegen. Fast 8.000 Urlauber sind allein als Kunden des Reisekonzerns TUI betroffen. Insgesamt hat TUI derzeit etwa 39.000 Gäste aus vielen Ländern auf Rhodos.

Auf Korfu wurden in der Nacht mehr als 2.400 Menschen in Sicherheit gebracht. Feuer im Norden der Insel hätten zur "vorsorglichen Evakuierung von 2.466 Personen" geführt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP. Inzwischen ist der Waldbrand unter Kontrolle. Die Touristen könnten nach und nach zurück in ihre Hotels zurückkehren, berichtete der örtliche staatliche Radiosender.

Touristen auf Rhodos wurden am Sonntag in einem Stadion in Sicherheit gebracht.

Wie reagieren die Reiseveranstalter?

Angesichts der starken Waldbrände auf Rhodos streichen Reisekonzerne Flüge und bieten Stornierungen für die kommenden Tage an. So gab TUI am Sonntag bekannt, vorerst keine Touristen mehr auf die Insel zu bringen. Die Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen. Zudem könnten viele Reisende von ihrem Flug zurücktreten.

Für alle Anreisen vom 26. bis einschließlich zum 28. Juli 2023 sei eine gebührenfreie Änderung möglich. TUI-Kunden sollten sich dafür an ihr Reisebüro oder Buchungsportal wenden.

Auch der Konzern DER Touristik schränkt sein Reiseangebot stark ein: "Alle Reisen in den Süden von Rhodos werden aktiv bis einschließlich Mittwoch, 26.7.2023 abgesagt", teilte eine Pressesprecherin mit. Für alle anderen Rhodos-Regionen biete der Konzern kostenlose Stornierungen und Umbuchungen bis zum Reisebeginn 26. Juli an.

Die Reiseveranstalter stehen in engem Kontakt mit den Behörden vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an Lösungen für die von den Evakuierungen betroffenen Gäste, wie eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) versicherte. "Sollten in den kommenden Tagen geplante Reisen aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, werden die Veranstalter diese absagen.

Können Touristen aus Rhodos auch ohne Ausweispapiere ausreisen?

Das griechische Außenministerium richtete am Flughafen von Rhodos einen Hotspot ein, wo Touristen unbürokratisch eine Ausreisegenehmigung erhalten, wenn sie keine Ausweispapiere mehr haben. Das berichtete der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten vor dem Feuer fliehen müssen und unter Umständen keine Zeit mehr gehabt, ihr Hab und Gut mitzunehmen. Zudem hat der Krisenstab des Zivilschutzes zwei Telefonnummern für ausländische Besucher eingerichtet, wenn sie Angehörige vermissen.

Kann die gebuchte Reise storniert werden?

Nach Angaben des Bundesverbands der Verbraucherzentrale können Urlauberinnen und Urlauber bei besonderen Belastungen durch "außergewöhnliche Umstände" wie Waldbrände stornieren oder die Reise vorzeitig abbrechen. Das gilt jedoch nur für Pauschalreisen. Ob die Situation im Urlaubsgebiet als gefährlich eingeschätzt wird, kann man beim Auswärtigen Amt erfahren.

Grundsätzlich können Naturkatastrophen wie Waldbrände in unmittelbarer Nähe des Reiseziels zur kostenfreien Stornierung berechtigen. Allerdings muss absehbar sein, dass der Urlaub zum Zeitpunkt der Reise durch die Brände oder die Dürre erheblich beeinträchtigt ist.

Zudem muss es eine zeitliche Verbindung zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn geben. Wer also erst in vier oder fünf Wochen verreist, der könne aktuell nichts tun, erklärte der Rechtsexperte Rossbeh Karimi im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Einwohner und Touristen wurden am Samstag auch mit Fähren aus der Gefahrenzone auf Rhodos gebracht.

Was gilt für Individualurlauber?

Wenn einzelne Reiseleistungen wie Flug, Hotel oder Ferienwohnung gebucht wurden, können diese nicht so einfach kostenfrei storniert werden, wie bei Pauschalreisen.

Laut ADAC kann beispielsweise eine einzeln gebuchte Unterkunft nicht kostenfrei storniert werden, wenn die Unterkunft zugänglich und ohne Gesundheitsgefahr bewohnbar ist.

Welche Rechte haben Fluggäste?

Muss der Flug wegen einer Naturkatastrophe wie eines Waldbrandes annulliert werden, wird der Ticketpreis zurückerstattet, oder es ist eine Umbuchung möglich. Es muss sich allerdings um einen EU-Flug innerhalb der EU handeln. Das heißt: Entweder startet der Flug in der EU oder der Zielflughafen liegt innerhalb der EU und Reisende fliegen diesen mit einer europäischen Airline an.

Laut ADAC muss die Airline jedoch keine Entschädigung zahlen, "wenn die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht." Die Beweislast treffe die Airline. "Sie muss nachweisen, dass sie alles unternommen hat, um die Beeinträchtigung für den Fluggast so gering wie möglich zu halten. Fällt der Flug wegen außergewöhnlicher Umstände aus oder findet er verspätet statt, können Fluggäste zusätzliche Kosten (zum Beispiel Stornogebühren für Hotel oder Mietwagen) nicht von der Airline ersetzt bekommen", so der ADAC.