Hagel und Orkanböen Schwere Unwetter treffen Norditalien Stand: 25.07.2023 10:49 Uhr

Im Norden Italiens sind mehrere Regionen in der Nacht von schweren Unwettern getroffen worden. Eine 16-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Auf Sizilien kämpft die Feuerwehr zudem gegen mehrere Brände.

Schwere Unwetter haben in Teilen Norditaliens in der vergangenen Nacht massive Schäden angerichtet. In der Provinz Brescia kam eine Jugendliche ums Leben.

Betroffen von den Unwettern waren unter anderem die Metropole Mailand und weite Teile der Lombardei. Starke Orkanböen zogen über die Regionen hinweg, es gab starke Regenfälle. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete zudem über Hagelschauer mit Hagelkörnern, die teils so groß wie Tennisbälle gewesen seien. Zahlreiche Bäume seien umgestürzt und Häuser beschädigt worden.

Auch in der Gegend rund um den Gardasee gab es Unwetter. Am späten Montagabend ging dort ein heftiger Hagelsturm nieder - riesige Hagelkörner zertrümmerten Autofenster und demolierten Wohnwagen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Orkanböen und Hagelschauer haben in den betroffenen Regionen teils schwere Schäden angerichtet.

16-Jährige von umstürzendem Baum erschlagen

In Cedegolo in der Provinz Brescia kam eine 16-Jährige infolge des Sturms ums Leben. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, gehörte sie zu einer Pfadfindergruppe, die in einem Waldgebiet ein Zeltlager aufgeschlagen hatte. Die Unwetter hätten die Gruppe in der Nacht überrascht, die Jugendliche sei im Schlaf von einem umgestürzten Baum erschlagen worden. Das Zeltlager sei im Anschluss geräumt worden.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach den Angehörigen des getöteten Mädchens bereits ihre Anteilnahme aus, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Auch Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei, habe sein Beileid bekundet. Gleichzeitig dankte er den Einsatzkräften von Feuerwehr und des Katastrophenschutzes für ihre Hilfe in den betroffenen Gebieten.

Bereits am Wochenende heftige Unwetter

In der ebenfalls im Norden gelegenen Region Venetien wurde Angaben des dortigen Präsidenten, Luca Zaia, zufolge ein 16-Jähriger schwer verletzt. Er wurde demnach von einem herabstürzenden Ast getroffen. Zudem habe es in der Region mehrere leicht Verletzte durch die Unwetter gegeben.

Bereits am Wochenende hatte es in Nord- und Mittelitalien teils heftige Unwetter gegeben. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste, aber auch aus die Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna.

Brände auf Sizilien ausgebrochen

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind in der Nacht größere Wald- und Flächenbrände ausgebrochen. Betroffen war vor allem der Norden der Insel und dort auch die Stadt Palermo und Umgebung. Ein Brand erreichte in den Morgenstunden auch das Gelände des dortigen Flughafens. Der Airport wurde vorübergehend gesperrt, mehrere Flüge mussten umgeleitet oder gestrichen werden. Auch die Autobahn A29 war betroffen, drei Auffahrten wurden geschlossen.

Angaben der Feuerwehr zufolge sind 30 Teams im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Wie der Sender "Rai" berichtete, wurden etwa 1500 Menschen vorsichtshalber in Sicherheit gebracht.