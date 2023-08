Waldbrand im Nordosten Mehrere Orte in Griechenland evakuiert Stand: 20.08.2023 23:28 Uhr

Wegen eines schweren Waldbrandes mussten bereits 13 Orte im Nordosten Griechenlands evakuiert werden. Die Lage in der Region ist teils außer Kontrolle. Im ganzen Land liefen Einsätze gegen Dutzende Feuer.

Im Nordosten Griechenlands wütet ein schwerer Waldbrand. Die Bewohnerinnen und Bewohner von fünf weiteren Dörfern in der Region mussten nun ihre Häuser verlassen, damit sind insgesamt 13 Orte evakuiert worden.

Die Einwohner der nahegelegenen Stadt Alexandroupolis sollen wegen des Rauchs in ihren Häusern bleiben und Fenster und Türen geschlossen halten. Nach griechischen Medienberichten sind mehrere Häuser und eine Kirche stark beschädigt, die Einsatzkräfte kämpfen mit Hilfe von Löschflugzeugen und Helikoptern an drei Fronten gegen die Flammen. Ein Problem ist auch der starke Wind, der immer wieder seine Richtung wechselt und die Löscharbeiten schwierig macht.

Die Waldbrände in der Region an der Grenze zur Türkei sind teilweise außer Kontrolle, das Feuer breitet sich in Richtung Osten und Südwesten aus. Einsatzkräfte konnten aber auch Erfolge vermelden. "Die Lage ist etwas besser", sagte ein Feuerwehrmann dem Staatsradio. Die Gefahr sei aber noch nicht vorbei. Am Sonntag kämpften Feuerwehrleute gegen insgesamt 53 Brände in ganz Griechenland.

Brandrisiko weiter gestiegen

Das Feuer im Nordosten des Landes war am Samstag nahe des Dorfes Melia ausgebrochen und bewegte sich in Richtung des Flughafens von Alexandroupolis. Die Gefahr von Bränden ist in weiten Teilen des Landes wegen der Trockenheit und der starken Hitze groß - besonders in der Gegend um die Hauptstadt Athen und in anderen Teilen Südgriechenlands ist das Risiko weiter gestiegen und nun extrem hoch.

Ein Mitte Juli ausgebrochenes Feuer hatte innerhalb von zehn Tagen fast 17.770 Hektar Land im Süden der beliebten Touristeninsel Rhodos verwüstet. Etwa 20.000 Menschen mussten evakuiert werden. Ende Juli hatte Griechenland die größte Hitzewelle für einen Juli mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius an vielen Orten erlebt. In der Folge brachen zahlreiche Brände aus, auch auf der Urlauberinsel Korfu.

Mit Informationen von Lisa Weiß, ARD-Studio Athen