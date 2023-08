Nach Waldbränden auf Rhodos Mitsotakis verspricht Touristen Gratisurlaub Stand: 02.08.2023 15:42 Uhr

Tausende Rhodos-Touristen mussten wegen der Waldbrände ihre Reise abbrechen. Die griechische Regierung will ihnen nun einen Gratisurlaub anbieten - eine Woche lang, im kommenden Jahr.

Für Touristen, die wegen der Waldbrände ihren Urlaub auf Rhodos in den vergangenen zehn Tagen abbrechen mussten, soll es eine Entschädigung geben: Sie dürfen laut griechischem Premierminister Kyriakos Mitsotakis ihren Urlaub nachholen.

Mitsotakis sagte dem britischen Sender ITV: "Für all jene, deren Urlaub wegen der Busch- und Waldbrände verkürzt wurde, bietet die griechische Regierung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden eine Woche Gratisurlaub im nächsten Frühling oder Herbst an."

Durch den Vorstoß könne sichergestellt werden, dass die Menschen wiederkämen, um die Schönheit der Insel zu genießen. Wo man einen entsprechenden Antrag stellen kann, blieb jedoch zunächst unklar.

Waldbrände durch Wind angefacht

Auf der Insel hatte es vor zwei Wochen Waldbrände gegeben, die zunächst von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht wurden. Am darauffolgenden Samstag drehte der Wind aber überraschend. Die starken Böen trieben die Flammen direkt auf Hotels, andere Unterkünfte und die Häuser Einheimischer im Südosten der Insel zu.

Mitsotakis sagte, dass man am Samstag 20.000 Menschen in Sicherheit bringen konnte und dass es wegen des Feuers keine Toten oder Verletzten gegeben habe. Ihm sei klar, dass die Situation bei den Betroffenen "für Unannehmlichkeiten" sorgte, aber nun sei Rhodos wieder genauso gastfreundlich wie eh und je.

Mitsotakis: "Intensität der Brände auf Grund des Klimawandels"

"Die Insel ist wieder völlig normal, wir haben dort im Moment keine aktiven Brände und das Wetter für die nächsten 15 Tage ist freundlich", sagte Mitsotakis. Dass es Waldbrände im Mittelmeer gebe, sei nichts Neues. Neu sei Mitsotakis zufolge allerdings die "Intensität der Brände aufgrund des Klimawandels".