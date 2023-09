Unwetter in Südosteuropa Weitere Tote nach ungewöhnlich starkem Regen Stand: 06.09.2023 07:48 Uhr

Im Süden Europas und in der Türkei sind durch die schweren Unwetter weitere Menschen ums Leben gekommen: In der Türkei stieg die Zahl der Toten inzwischen auf vier. In Griechenland und in Bulgarien gab es ebenfalls Todesopfer.

Bei den starken Regenfällen und Überschwemmungen im Süden Europas und in der Türkei sind weitere Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei meldeten die Behörden inzwischen mindestens vier Tote. Nach Angaben des Gouverneurs starben zwei Menschen in Istanbul. Zwei weitere Menschen kamen in der Stadt Kirklareli im Nordwesten des Landes ums Leben, wie der Rettungsdienst mitteilte. Vier Menschen werden demnach vermisst.

Durch den Starkregen verwandelten sich die Straßen von Istanbul in reißende Flüsse. Eine Metrostation stand nach dem nächtlichen Unwetter teilweise unter Wasser. Aus einer Stadtbücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Fernsehen und in Online-Netzwerken waren Bilder von Autos und Marktständen zu sehen, die von den Wassermassen fortgespült wurden.

Die starken Regenfälle in der Türkei folgen auf einen besonders trockenen Sommer, in dem der Pegelstand in den Wasserspeichern der 16-Millionen-Einwohner-Stadt Istanbul auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren sank.

Schwere Unwetter vor allem in der Mitte Griechenlands

In Griechenland kam durch schwere Unwetter bislang ein Mensch ums Leben. Dort gab es vor allem in der Mitte des Landes heftigen Regen. In den besonders stark betroffenen Städten und Regionen wurden die Menschen am Abend aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.

In der Region Thessalien samt der Hafenstadt Volos kam es zu großen Schäden. Dort reichte das Wasser fast bis zu den Dächern geparkter Wagen. Autos wurden von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte liefen voll. Außerdem fiel vielerorts immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet waren ebenfalls betroffen und funktionierten zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht.

Am Flughafen der Insel Skiathos saßen mehrere Hundert Menschen fest, weil die Flieger gestrichen wurden, wie der Sender Skai berichtete.

Derart starker Regen laut Meteorologen ungewöhnlich

Starkregen und schwere Gewitter gab es außerdem in Bulgarien. Dort kamen am Dienstag an der südlichen Schwarzmeerküste zwei Menschen ums Leben, weitere drei werden vermisst.

Nach Angaben von Meteorologen gibt es derart starke Regenfälle normalerweise noch nicht einmal in den Wintermonaten. Viele Experten sagen, sie hätte solche Schauer "noch nie gesehen".

Die schweren Unwetter sollen vorerst anhalten. Heute und morgen soll es weiter stark regnen, gewittern und stürmen. Erst für Freitag ist eine Entspannung der Lage angekündigt.