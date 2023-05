Besuch in Den Haag Selenskyj fordert Tribunal gegen Russland Stand: 04.05.2023 12:50 Uhr

Bei seinem Überraschungsbesuch in den Niederlanden hat der ukrainische Präsident Selenskyj die strafrechtliche Verfolgung Russlands gefordert. Als Vorbild eines Tribunals nannte er die Nürnberger Prozesse.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wegen des Angriffskrieges gegen sein Land ein Tribunal gegen Russland gefordert. Ohne Gerechtigkeit sei kein Friede möglich, sagte Selenskyj bei seiner Rede im niederländischen Den Haag. Russland müsse für sein "Verbrechen der Aggression" zur Verantwortung gezogen werden. "Es muss eine Zuständigkeit für dieses Verbrechen geben. Das kann nur durch ein solches Gericht durchgesetzt werden."

Angesichts der russischen Invasion forderte Selenskyj eine "groß angelegte" juristische Aufarbeitung. Als Vorbild eines Tribunals nannte er die Nürnberger Prozesse gegen die deutschen Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg. "Ein dauerhafter Frieden ist nur möglich, wenn wir die Aggressoren auch zur Verantwortung ziehen", so der ukrainische Präsident.

Dabei verwies er auch auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Natürlich hätten wir alle heute lieber einen anderen Wladimir hier in Den Haag gesehen", sagte Selenskyj, dessen Vorname die ukrainische Form von Putins Vornamen ist, zu Beginn seiner Rede.

Seit März internationaler Haftbefehl gegen Putin

Die Definition eines "Verbrechens der Aggression" wurde 2010 im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) festgelegt und umfasst auch Angriffskriege. Der IStGH hatte bereits kurz nach der russischen Invasion Ermittlungen eingeleitet und im März 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Allerdings kann das Gericht nicht von sich aus die Vorwürfe der Aggression untersuchen, weil Russland das Rom-Statut nicht ratifiziert hat.

Selenskyj lobte in seiner Rede den Einsatz des Weltstrafgerichts mit Sitz in Den Haag. Er zeigte sich überzeugt, dass Putin tatsächlich vor das Gericht gebracht werde.

Prozess gilt derzeit als ausgeschlossen

Der IStGH hatte im März erklärt, dass Putin "mutmaßlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation von (Kindern) und die rechtswidrige Verbringung von (Kindern) aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich" sei.

Die Aussicht, dass Putin in Den Haag der Prozess gemacht wird, ist jedoch gering. Der russische Präsident müsste ausgeliefert werden. Der Gerichtshof verfügt über keine Polizeikräfte zur Vollstreckung von Haftbefehlen - und es ist unwahrscheinlich, dass der russische Präsident in eines der 123 IStGH-Mitgliedsländer reist, die verpflichtet wären, ihn zu verhaften.

Russland erkennt das Gericht in Den Haag nicht an. Auch die Ukraine ist zwar kein Vertragsstaat des Strafgerichtshofes, aber Kiew hat die Befugnis des Gerichts für seit 2014 auf ukrainischem Staatsgebiet verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen anerkannt. 2022 wurden die ukrainischen Gesetze angepasst, damit die Ankläger aus Den Haag auf ukrainischem Staatsgebiet ermitteln können.

Selenskyj war am Vorabend überraschend in den Niederlanden eingetroffen. Es ist sein erster offizieller Besuch in dem Land. Am Morgen war er im Parlament empfangen worden. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärische Hilfe in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert.