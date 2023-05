Polizei bereitet Besuch vor Selenskyj kommt wohl nach Deutschland Stand: 03.05.2023 13:17 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj soll am 13. Mai zu einem Besuch nach Berlin kommen. Laut Medienberichten sind ein Treffen mit Kanzler Scholz und eine Reise nach Aachen geplant. Offiziell bestätigt ist der Besuch nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am 13. Mai Berlin besuchen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Polizei Berlin. Näheres zu den geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnte eine Polizeisprecherin laut "Tagesspiegel" noch nicht nennen, die Vorbereitungen hätten aber bereits begonnen. Selenskyj soll voraussichtlich am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER landen, so die Sprecherin. Von der Bundesregierung sowie aus der Ukraine gibt es bislang keine offizielle Bestätigung des Besuchs sowie des Programms.

Laut der Zeitung "B.Z." soll Selenskyj im Hotel Ritz-Carlton einchecken. Wegen des Besuchs soll demnach rund um den Potsdamer Platz, wo das Hotel liegt, die höchste Sicherheitsstufe 1 gelten. Ein Polizeieinsatz mit Absperrungen, Personenkontrollen, Scharfschützen und Sprengstoffhunden sei geplant. Am 14. Mai soll er mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell empfangen werden. Danach sei ein Flug per Helikopter nach Aachen geplant, wo er mit dem Karlspreis geehrt wird.

Erster Deutschlandbesuch seit Kriegsbeginn

Heute traf Selenskyj überraschend zu einem Besuch in Finnland ein. Er nehme dort an einem Gipfel der nordischen Länder teil, gab die finnische Präsidentschaft bekannt. Geplant ist den Angaben zufolge ein Gespräch Selenskyjs mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö, dem Staatsoberhaupt des jüngsten NATO-Mitglieds, über den "ukrainischen Verteidigungskampf" und die "bilateralen Beziehungen" der beiden Länder.

Das Treffen mit Scholz in Berlin wäre der erste Deutschlandbesuch Selenskyjs seit Kriegsbeginn. In den vergangenen Monaten war er unter anderem in London, Paris, Brüssel und der US-Hauptstadt Washington.