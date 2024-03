Attentat in Konzerthalle Entsetzen über "furchtbaren Angriff" in Moskau Stand: 23.03.2024 07:23 Uhr

Mit Schock und Trauer hat die internationale Politik auf den Angriff in einer Konzerthalle in Moskau reagiert. Die USA gaben an, Russland vor einem drohenden Anschlag dieser Art gewarnt zu haben. Die Ukraine bestritt jegliche Verwicklung.

Der Angriff in einer Konzerthalle in Moskau mit mehr als 60 Todesopfern hat international schockierte Reaktionen hervorgerufen. Zu der Tat hat sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannt, die mutmaßlichen Attentäter sind flüchtig.

Das Auswärtige Amt verurteilte den "furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen" und kondolierte den Angehörigen der Opfer. Die Hintergründe des Angriffs müssten rasch aufgeklärt werden, forderte die Behörde beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter.

Auch die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt sprach bei X von einem "feigen Angriff auf Menschen, die einfach nur Musik hören wollten".

EU und UN verurteilen Angriff

Auch die Europäische Union reagierte bestürzt auf den Anschlag bei Moskau. Die EU sei angesichts der Berichte über einen Terroranschlag schockiert und entsetzt, teilte Peter Stano, Sprecher der EU-Kommission auf der Plattform X mit. "Die EU verurteilt jegliche Angriffe gegen Zivilisten. Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen russischen Bürgern", schrieb er.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach den betroffenen Familien und den Menschen in Russland sowie der Regierung sein "tiefes Beileid" aus, wie es in einer Mitteilung hieß. Den Verletzten wünschte Guterres eine rasche Genesung.

Der UN-Sicherheitsrat forderte nach dem "feigen und abscheulichen Terroranschlag" Aufklärung. Täter, Organisatoren, Finanziers und Sponsoren müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden. Alle Staaten seien aufgefordert, nach dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates aktiv mit der Regierung Russlands und anderen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten.

China sichert Russland Unterstützung zu

Der chinesische Präsident Xi Jinping äußerte sich auf dem staatlichen Fernsehsender CCTV zu dem Angriff. Er betonte, dass China sämtliche Formen des Terrorismus ablehne und Terrorangriffe scharf verurteile. China unterstütze die Bemühungen der russischen Regierung unter Präsident Wladimir Putin, die nationale Sicherheit und Stabilität aufrecht zu halten.

Ukraine bestreitet jegliche Verwicklung

Die Ukraine betonte, mit dem Attentat nicht in Verbindung zu stehen. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, erklärte, sein Land habe nichts mit den Schüssen in Moskau zu tun. Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrii Jusow, sagte der Zeitung "Ukrainska Prawda", die Tat sei eine gezielte Provokation russischer Spezialkräfte. Der russische Präsident Putin begehe Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung.

Auch der Vertreter des nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Ukraine in das Attentat verwickelt sei. Kirby sprach von "furchtbaren Bildern" aus Moskau, die schwer zu ertragen seien. Die USA seien mit ihren Gedanken bei den Opfern der furchtbaren bewaffneten Attacke.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, reagierte umgehend auf Kirbys Äußerungen. Es sei vorschnell von den USA, die Ukraine zu entlasten, sagte sie im russischen Fernsehen. "Wenn die USA oder ein anderes Land verlässliche Fakten hat, sollten sie diese der russischen Seite zukommen lassen", forderte Sacharowa. Ohne solche Fakten hätten weder das Weiße Haus noch sonst jemand das Recht, vorab eine Absolution zu erteilen.

USA wollen Russland gewarnt haben

Das Weiße Haus teilte mit, die USA hätten die russischen Behörden vor Kurzem vor einem sich möglicherweise gegen "große Versammlungen" richtenden Anschlag gewarnt. Im März habe die US-Regierung Informationen über einen "geplanten Terroranschlag in Moskau" erhalten, der sich möglicherweise gegen "große Versammlungen, einschließlich Konzerte", richten könnte, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson. Washington habe die Informationen mit den russischen Behörden geteilt.

Auch andere westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.